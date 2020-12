Desmienten que el Lago de Yojoa se haya infestado de cocodrilos

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Los rumores de que el Lago de Yojoa está infestado de cocodrilos fueron desvirtuados este lunes por el director general de Hondulago, Óscar Emilio Cruz Pineda.



La noticias de que los reptiles semiacuáticos invadieron el Lago de Yojoa, surgieron después de que el juez de policía del municipio de San Pedro de Zacapa, Santa Bárbara, Orlando Pacheco, asegurara que alrededor de 1,700 cocodrilos escaparon de una finca ubicada en la zona y que deambulan por ese ecosistema. Asimismo, pescadores también denunciaron la presencia de estos animales.

“En el sector de Agua Azul en Finca Las Glorias y Montoya, tenían una cría de cocodrilos allí y de repente la crecida de una quebrada, rompió el cerco que tenían y todos se liberaron y ahora andan deambulando por todo el lago”, expresó Pacheco.



Ante las aseveraciones, Cruz Pineda salió al pasó y desmintió la información de la fuga de estos animales y que los mismos se ubicaran en el Lago.



“En el lago siempre han existido historias de que hay cocodrilos, pero no en la magnitud de lo que se está diciendo, se está hablando de una empresa criadora de cocodrilos, no existe, no tenemos ningún dato todavía aquí en la zona”, dijo.



Seguidamente invitó a los hondureños a asistir al lugar y disfrutar del paisaje. “El lago está aquí, está esperando a su gente para que pueda venir los fines de semana o días de semana para pasar un bonito día o un bonito rato en familia”.

