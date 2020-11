Dólares hallados a “Mel” Zelaya pasan a manos de la OABI

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Si el expresidente Manuel Zelaya Rosales sostiene que los 18,000 dólares que le encontraron en su maleta en el aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa no son de él, estos serán trasladados a la cuenta de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). Así lo explicó a EL HERALDO el experto en derecho penal, Raúl Suazo Barillas, quien aseguró que en Honduras no es delito llevar más de 10,000 dólares.

Lo que establece el artículo 34 la Ley de Lavado de Activos es que todas las personas que vayan a entrar o salir por cualquier puesto fronterizo de Honduras están en la obligación de declarar el dinero que lleva y si no lo declara se le aplica una sanción administrativa

Indicó que como Zelaya dice que el dinero no le pertenece, el Ministerio Público (MP) va a incautar el dinero y no se lo devolverán. Ahora, determinar si el dinero se lo pusieron o no es un poco difícil también, porque él dice que pudo haber sido adentro del aeropuerto o antes de llegar a la terminal.

Lo que van a hacer es ver los videos y es muy probable que las cámaras no muestren nada y el caso va a quedar para investigación. Entonces el MP no va a poder determinar cómo llegó el dinero a la maleta y como nadie lo va a reclamar, el dinero va a ser depositado en las cuentas de la OABI. En caso que “Mel”se retracte es un hecho notorio que tiene la capacidad económica para tener esa cantidad y podría probar que retiró ese dinero, que vendió algo y demostrar la razón por la que lo llevaba.

