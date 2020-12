Unos 500 mil hondureños están sin comer cada día; Eta y Iota agravan crisis

Marcel Osorto

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Impactado por la destrucción que dejaron los fenómenos climáticos Eta y Iota, sumamente preocupado por las comunidades aisladas que requieren asistencia inmediata, pero comprometido con apoyar a Honduras para gestionar recursos de la comunidad internacional, se encuentra Miguel Barreto, director regional del Programa Mundial de Alimentos (PMA).

EL HERALDO conversó con Barreto luego de su visita por La Lima, Pimienta y Villanueva, en la zona del valle de Sula. “El Estado ha desbordado, hay momentos en que los estados no tienen la capacidad para responder y es ahí cuando la comunidad internacional debe responder”. A continuación la entrevista al director del PMA.

Las imágenes en televisión y fotografías son fuertes. Ahora que usted visitó la zona del valle de Sula, ¿se imaginó ver tanta destrucción en Honduras?

La verdad que no, me quedé impresionado, no solamente por el impacto, sino también la afectación en familias y algo que realmente me llamó la atención son los riesgos que aún subsisten de cualquier fenómeno que pueda ocurrir en Honduras en términos de lluvia, podría ocasionar daños recurrentes y estamos sumamente preocupados por las comunidades aisladas que requieren asistencia inmediata.

¿Cuáles son las primeras estimaciones de inseguridad alimentaria?

En términos de inseguridad alimentaria, Honduras es un país que ha aumentado el número de personas, no solo por los huracanes sino también por el tema del covid-19, estimamos que más de dos millones de personas están en inseguridad alimentaria y aproximadamente medio millón en inseguridad alimentaria severa, lo que es un número bastante alto, no tienen qué comer día a día y es ahí donde hay que volcar los esfuerzos porque el riesgo real es que este nivel de inseguridad alimentaria severa genere mayor desnutrición, no solo crónica sino aguda, particularmente en menores de cinco años y madres gestantes y lactantes, que es el punto medular para que la crisis no se siga extendiendo, lo importante en estos momentos es incrementar el gasto social y, por supuesto, el Programa Mundial de Alimentos acompañará los esfuerzos nacionales para poder reducir esta brecha

¿A cuántas personas proyecta llegar el PMA a corto y mediano plazo y de qué depende?

Para la crisis específica de emergencia por el covid-19 y los dos huracanes nosotros estimamos apoyar a 200 mil personas en los próximos 30 días, queremos apoyar a 500 mil personas en los próximos tres meses; estamos haciendo un llamado a la comunidad internacional, necesitamos en estos momentos cinco millones de dólares para este apoyo concreto y 21 millones de dólares en caso que la situación se mantenga en los próximos meses, llegamos ya a 40 mil personas afectadas, por el lado de apoyo a redes de protección social, particularmente el programa de alimentación escolar es donde el PMA trabaja con el gobierno, además que es un trabajo bandera financiado por el Estado, necesitamos que el Estado reinvierta recursos como lo ha hecho en los 20 años y para eso se requieren unos 20 millones de dólares al año para 1.4 millones de niños. Un elemento importante es que estaremos trayendo un helicóptero de apoyo Mi-8 con capacidad para tres toneladas para que pueda colaborar con los esfuerzos nacionales particularmente cargando alimento, ayuda humanitaria y pasajeros a las comunidades aisladas.

¿Qué pasos debe seguir el gobierno para que la recuperación del país funcione?

Hay diferentes aspectos, sin duda la seguridad alimentaria depende de la economía pero depende de la inversión social. A mediano plazo lo que Honduras debe hacer es invertir en la recuperación de la infraestructura dañada para permitir el acceso a los mercados; segundo lugar, mantener las redes de protección social activas como el Programa de Alimentación Escolar, aun cuando no hayan escuelas, y en tercero es importante que haya una comunión de ideas y de programas de mediano y largo plazo en la etapa de recuperación que incluyan fondos internacionales y particularmente de la banca internacional que le permitan al Estado un relajamiento financiero en una situación crítica que están viviendo.

¿El daño en las cosechas deja a Honduras a las puertas de una hambruna?

La hambruna es un fenómeno que incluye millones de personas en un plazo específico de tiempo, no estamos en esa situación en Honduras, en Honduras estamos con un problema coyuntural de inseguridad alimentaria que está generando inseguridad alimentaria severa, a mediano plazo una de las preocupaciones que existe es cuál va a ser impacto de las lluvias en los suelos, lo cual genera una afectación en las cosechas, la cosecha de postrera tardía se ha visto afectada, existe el 80% en pérdidas de café, lo cual tiene un impacto en la economía y el trabajo informal y probablemente nos estamos acercando a una crisis o una emergencia que va a durar por lo menos seis meses hasta que salga la cosecha de postrera, que ojalá sea buena. Hay que hacer todos los esfuerzos y, sobre todo invertir, el Estado ha desbordado, hay momentos en que los estados no tienen la capacidad para responder y es ahí cuando la comunidad internacional debe responder, el gobierno ha hecho un llamado internacional y nosotros estamos respondiendo y esperamos que la comunidad internacional lo haga de la misma manera a fin de tener los fondos suficientes para poder complementar los esfuerzos.

¿Cómo conseguir fondos si el tema del covid-19 mantiene crisis en todos lados?

El Estado ha hecho una declaratoria de calamidad, por tanto, es importante, porque cuando un estado reconoce una situación de calamidad está reconociendo implícitamente la capacidad de respuesta que ha sido superada, ese es un punto inicial para el llamamiento internacional de apoyo. En las próximas semanas el director ejecutivo del PMA va a estar enviando comunicaciones a los países donantes a fin de apoyar no solamente a Honduras sino también los demás países afectados por las tormentas, nosotros también estamos desbordados porque solamente en la región para la respuesta de Eta y Iota ocupamos 20 millones de dólares por los próximos 30 días, 5.1 serían para Honduras y a mediano plazo 60 millones de dólares para los cuatro países en los próximos seis meses, es una situación compleja pero confiamos que la comunidad internacional apoye. Quiero reiterar el compromiso del PMA para apoyar a Honduras, así se lo he dicho al señor presidente y haremos todo lo posible por levantar más recursos.

¿Cómo ha llevado Honduras el tema de la emergencia?

Creo que el gobierno está haciendo lo que puede, no solo Honduras, todos los gobiernos de la región están desbordados, Honduras hace lo que puede, lo que se necesita ahora es una mayor flexibilidad de los organismos financieros internacionales para proveer créditos blandos a mediano y largo plazo para que los gobiernos tengan un respiro que les permita responder frente a la crisis en los próximos meses.

¿Cuáles son las repercusiones económicas para el próximo año?

De manera conjunta no se puede identificar, el problema real más allá es que con el impacto del covid-19 definitivamente hay un incremento en la tasa de desempleo que ha generado también en la falta de ingresos para acceder a alimentos saludables y nutricionales y nos preocupa mucho que va a tener un impacto en la economía, la tasa de Honduras se va a reducir en 9 o 10% durante el próximo año y eso va a continuar teniendo un impacto en las zonas más vulnerables, genera inseguridad pública, educación, levantamiento sociales no solo en Honduras sino en toda la región y es importante entender que la seguridad alimentaria es prioridad de la familia, es fundamental que el Estado mantenga presente las redes de protección social, particularmente la alimentación escolar, aun y cuando los niños no vayan a la escuela, hemos ido trabajando con el gobierno para llevar alimentos a casa, hemos llegado a más de 1.2 millones de personas en 2020, el PMA está respondiendo, llegamos ya a 40 mil personas afectadas por los huracanes, particularmente en La Mosquitia, y estamos buscando el apoyo, el próximo mes vamos a llegar a 200 mil más y estamos haciendo un llamado a la comunidad internacional porque nuestra meta es llegar al menos a medio millón de personas.

¿Qué es lo prioritario para las personas afectadas?

Lo que necesitan es esperanza para saber qué van a hacer después todos aquellos que lo han perdido todo y que en este momento están en albergues o la calle. Estuvimos en Pimienta, Villanueva, La Lima y miles de personas que han tenido que vivir en la calle en forma precaria requieren esperanza.

Al menos 40 mil personas recibieron ayuda del Programa Mundial de Alimentos.

¿Urge una reubicación?

La labor fundamental es preventiva, es absolutamente importante un programa de reubicación de las personas que se encuentran en zonas vulnerables, pero para eso se requieren recursos donde el Estado y el sector privado deben colaborar para que sean reubicados.

¿El retroceso es a nivel general?

Las cifras de la Comisión Económica para América Latina establecen que va a haber un retroceso de al menos del 10% en el Producto Interno Bruto (PIB) en términos estandarizados y Honduras no va a ser ajeno.

Sobre su reunión con el presidente Hernández, ¿qué valoraciones puede comentar?

Tuve una reunión con el presidente Hernández el día jueves donde conversamos ampliamente sobre el apoyo del PMA, las necesidades del país y sentimos que es importante que la comunidad internacional apoye pero también el Estado debe colocar recursos particularmente en el área de seguridad alimentaria.

