Pareja de joven asesinada: "Solo esperaron a que me fuera para la fábrica para matarla"

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Un momento de alegría, pero manchado de luto y dolor vive el joven Roberto Quintero tras que la policía recuperara a su hija de cuatro meses que había sido robada después de que una pareja matara a su madre en San Pedro Sula.



El joven, entre lágrimas confesó que la pareja "tenía obsesión" por su pequeña y que ellos tenían todo planeado para cometer el crimen contra su pareja Laura Rivera de 17 años.



"Solo esperaron a que me fuera para la fábrica para matarla y llevarse a la niña", dijo el acongojado padre que estaba en la estación policial a la espera que le entregaran a su bebé.



Quintero aseguró que Elder Josué Ventura Beltrand (23) detenido el sábado por las autoridades y su pareja Alba Luz Delarca Pavón (23), capturada este domingo en Arenales, departamento de Yoro, tenían una obsesión por tener una bebé.



Según el joven, tanto Ventura como Delarca habían perdido varios embarazos y estaba desesperados por no poder concebir un bebé, por lo que siempre le hacían obsequios a su hija.

"Cuando Laura desapareció fui a la casa de ellos a preguntarles si sabían algo, él (Ventura) estaba tranquilo acostado en una hamaca escuchando música, no me dio información y ellos ya habían matado a mi mujer, la tenían embolsada dentro de la casa", reveló el joven viudo.

Venganza

En el momento que detienen a Elder Ventura en Cofradía, Cortés, el hombre reveló que había matado a Laura por venganza contra el sujeto que había violado a su novia Alba Delarca.



"La semana pasa entraron a mi cuarto y abusaron de mi mujer. Yo me enteré de quien fue", fueron las palabras del capturado.



Ventura asfixió a la joven de 17 años y luego la metió dentro de unas bolsas. "Sí me arrepiento", dijo el detenido en la posta policial.



Ante estas acusaciones, Roberto Quintero afirmó que está dispuesto a ponerse en las manos de las autoridades para que realicen las investigaciones en el caso.



"Yo estoy limpio y me pueden hacer las pruebas que quieran", manifestó mientras lloraba por los momentos que estaba atravesando.



Según investigaciones de la Policía, Laura llegó junto a su bebé al apartamento donde vivían Elder y Alba después de que estos le ofrecieran ropa para su hija de cuatro meses.



De acuerdo con las autoridades, los vecinos escucharon gritos dentro de la cuartería, cerca de la medianoche. El cadáver de la joven fue hallado dentro de unas bolsas plásticas dentro del baño del apartamento.