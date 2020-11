Serie "Saved by the bell" se burla de Selena Gómez y su enfermedad

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-La serie 'Saved By The Bell' está en el ojo del huracán después de que en uno de sus capítulos se burlaran de Selena Gómez y su enfermedad de Lupus.

En un capítulo de la serie juvenil, algunos personajes aparecieron en medio de un set escolar, el lugar lo decoraron con paredes blancas y en una de ellas aparece un graffiti en el que se podía leer: ¿Selena Gómez tiene riñón?

En otra toma de 'Salvados Por La Campana' presentaron a dos personajes del reparto muy efusivos, ambos discutieron sobre si el riñón de Selena Gómez fue donado por su ex novio Justin Bieber o la cantante Demi Lovato.

Lo anterior enfureció a los seguidores de la cantante quienes de inmediato crearon e hicieron tendencia RESPECT SELENA GOMEZ para exteriorizar su enojo.

Los enfurecidos fans también exigieron que la serie se disculpe por la escena, explicaron que la enfermedad de la artista no es un juego.

Selena Gómez padece de lupus, una enfermedad que ataca a los órganos vitales del cuerpo.

La artista en 2017 recibió un trasplante de riñón que su amiga- hija de padres hondureños- Francia Raisa le donó, esto como parte de su tratamiento para combatir los efectos del padecimiento.



En el verano de 2017, la mejor amiga de Selena Gómez y ella ingresaron al quirófano para una cirugía de trasplante de riñón, el acto de amor fue aplaudido por los fanáticos de la intérprete de 'Lose You To Love Me'.



En los últimos años la también actriz habló de los estragos de las enfermedades que padece, sus problemas de salud no solo son físicos, también reveló que sufrió de depresión y se encargó de visibilizar la problemática.