Santiago Lara, el misterioso joven que pide exhumar el cuerpo de Maradona

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- A dos días de la muerte del astro argentino, Diego Maradona, un joven llamado Santiago Lara ha interpuesto una petición para que los restos del futbolista sean exhumados.



La muerte de Maradona, de 60 años de edad, consternó a sus seguidores y al mundo entero, pues su participación dentro del deporte estuvo llena de glorias.



Santiago Lara creció viéndolo jugar y disfrutando sus goles, sin imaginar que a la edad de 13 años se daría cuenta que la estrella podría ser su padre biológico.

El chico se había criado con la idea de que su apellido y su nacimiento se los debía a su padre, Marcelo Lara, pero un día mientras caminaba por La Plata, su ciudad natal, vio su rostro junto al de Maradona en uno de los periódicos y en el titular: el secreto mejor guardado de su familia.



Fue el mismo Marcelo quien le contó que en 2005, su madre Natalia Garat, decidió revelarle que él no era su hijo, sino del futbolista, con quien tuvo una relación esporádica, pero juntos acordaron seguirlo criando como si lo fuera.



En aquél entonces el niño tenía apenas cuatro años y no se enteraba de que su madre había iniciado un proceso legal para que su supuesto verdadero padre se hiciera cargo de él. Ella murió al poco tiempo producto de un cáncer de pulmón y los trámites fueron retomados hasta que Santiago descubrió todo, (en 2014) siendo un adolescente.

"Me veo parecido: la cara, los rulos, todo. Después me pongo a pensar en las diferencias que tengo con mi papá, Marcelo, y son muchas", afirmó Santiago a la edad de 16 años, en su primera entrevista en 2016.



Para 2019, el abogado de Maradona, Matías Morla reconoció que era posible que Santiago fuera hijo de Diego, pero no hubo mayores avances y no se realizó ninguna prueba de ADN.



Es por eso que ahora, Santiago Lara busca exhumar el cuerpo de la estrella de fútbol mundial y así entender sus orígenes, aunque ya no logre ver de nuevo al "pibe de oro".