Estas son las 10 canciones más escuchadas de la semana  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Las 10 canciones más populares de la semana en algunos países de las Américas y España.

ARGENTINA

1.- “Chica ideal” - Sebastián Yatra y Guaynaa



2.- “Vida de rico” - Camilo



3.- “Papás” - Mau y Ricky



4.- “Mood” - 24kGoldn, iann Dior, J Balvin y Justin Bieber



5.- “Hawái” - Maluma



6.- “Tattoo” - Camilo y Rauw Alejandro



7.- “Un beso en Madrid”, Tini y Alejandro Sanz



8.- “Ay, Dios mío!”- Karol G



8.- “Dynamite” - BTS



10.- “Perfecta” - Farruko, Luis Fonsi



(Fuente: Los 40 Principales)

COLOMBIA

1.- “Dynamite” - BTS



2.- “Hawái” - Maluma



3.- “Vida de rico” - Camilo



4.- “Se te nota” - Lele Pons y Guaynaa



5.- “Caramelo” - Ozuna



6.- “Ice Cream” - Selena Gómez y Blackpink



7.- “Corazón sin vida” - Aitana y Sebastián Yatra



8.- “Mood” - 24kGoldn con iann Dior



9.- “Levitating” - Dua Lipa con DaBaby



10.- “Agua” - J Balvin y Tainy



(Fuente: Los 40 Principales)

CHILE

1.- “Dákiti” - Bad Bunny y Jhay Cortez



2.- “La Nota” - Manuel Turizo, Rauw Alejandro y Myke Towers



3.- “Hawái” - Maluma



4.- “Vida de rico” - Camilo



5.- “Una locura” - Ozuna, J Balvin y Chencho Corleone



6.- “Chica ideal” - Sebastián Yatra y Guaynaa



7.- “Jeans” - Justin Quiles



8.- “Enchule” - Rauw Alejandro



9.- “La tóxica” - Farruko



10.- “La curiosidad” - Jay Wheeler con Myke Towers



(Fuente: Los 40 Principales)

ESPAÑA

1.- “Más de lo que aposté” - Aitana y Morat



2.- “Hawái” - Maluma



3.- “Break My Heart” - Dua Lipa



4.- “In Your Eyes” - The Weeknd



5.- “A un paso de la luna” - Ana Mena y Rocco Hunt



6.- “Let’s Love” - David Guetta y Sia



7.- “Jerusalema” - Master KG con Nomcebo



8.- “Mi religión” - Nil Moliner



9.- “Savage Love (Laxed - Siren beat)” - Jason Derülo y Jawsh 685



10.- “Dynamite” - BTS



(Fuente: Los 40 Principales)

MÉXICO

1.- “Mood” - 24kGoldn con iann Dior



2.- “Positions” - Ariana Grande



3.- “Relación (remix)” - Sech, Daddy Yankee y J Balvin con Rosalía y Farruko



4.- “Take You Dancing” - Jason Derülo



5.- “La tóxica” - Farruko



6.- “Hawái” - Maluma



7.- “Therefore I Am” - Billie Eilish



8.- “Vida de rico” - Camilo



9.- “Lonely” - Benny Blanco y Justin Bieber



10.- “Dreams” - Fleetwood Mac



(Fuente: Los 40 Principales)