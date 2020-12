Tras varias horas de declaraciones, "Mel" Zelaya abandona Toncontín

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Alrededor de las 9:30 de la noche el expresidente Manuel Zelaya Rosales abandonó las instalaciones del aeropuerto Toncontín en Comayagüela, después de varias horas rindiendo declaraciones para agentes de la División de Seguridad Aeroportuaria (DSA), por no haber declarado la suma de 18 mil dólares.

Zelaya fue recibido por un gran número de seguidores, que desde tempranas horas llegaron a las inmediaciones del aeropuerto para mostrarle su apoyo.

"Es una trampa vulgar ponerme 18 mil dólares en mi mochila", dijo Rosales al ser consultado por periodistas sobre el evento que lo mantuvo frente a las autoridades por un largo tiempo.

Unas horas antes se divulgó el video donde aparece Zelaya Rosales siendo interrogado por autoridades del aeropuerto. Según el expresidente este material está editado y cortado.

Mediante su cuenta oficial en Twitter, Zelaya negó que el dinero fuera de su propiedad y pidió que se investigara el caso.

"Ellos me exigieron contar el dinero uno por uno y sumarlo aunque yo no fuera el propietario, y no lo quisieron contar alegando que es mi mochila y debía hacerlo yo. Quería abordar y solo quedaban 10 minutos. Ese video evidentemente está cortado y editado", se lee en el mensaje donde mantiene su versión inicial que el dinero fue colocado en su maleta.

Tras su salida reiteró que el monto no era suyo y aseguró que todo se trata de una "trampa".