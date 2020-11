Mel Zelaya: "Ese video evidentemente está cortado y editado"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Luego que se filtrara en redes sociales el video del momento en que el expresidente Manuel Zelaya Rosales es interrogado por agentes de la División de Seguridad Aeroportuaria (DSA), por no haber declarado la suma de 18 mil dólares, este aseguró que el material "está cortado y editado".



Mediante su cuenta oficial en Twitter, Zelaya continúa negando que el dinero sea de su propiedad, pese a la conversación que se escucha en el video.

"Ellos me exigieron contar el dinero uno por uno y sumarlo aunque yo no fuera el propietario, y no lo quisieron contar alegando que es mi mochila y debía hacerlo yo. Quería abordar y solo quedaban 10 minutos. Ese video evidentemente está cortado y editado", se lee en el mensaje donde mantiene su versión inicial donde asegura que el dinero fue colocado en su maleta.

El mandatario fue retenido cuando viajaba rumbo a Estados Unidos. Unos minutos antes de abordar se le pidió ingresar a una oficina de migración - un procedimiento rutinario en caso de presentarse irregularidades- para revisar sus pertenencias.

En el caso de Zelaya fue por no reportar que llevaba más de10 mil dólares en su equipaje de mano. El monto de diez mil dólares es un estándar internacional y una de las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) para el combate del lavado de activos.

Conversación del video:

-"Buenas, le voy a revisar el equipaje", le dice la agente del DSA a Zelaya, mientras este se acerca a una silla, toma su mochila y saca un sobre de papel manila, donde llevaba el dinero.



-¿Cuánto dinero porta, don Manuel?



-Aquí debe haber unos siete mil dólares, creo yo. Esto es un error, tener este dinero aquí.



-12 mil dólares lleva, don Manuel.



- No sé, habría que contarlo.



-¿Y lo declaró don Manuel?



-No, no lo declaré.





Según detalló Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, lo ocurrido con el expresidente "es un procedimiento administrativo que se hace con frecuencia cuando las personas no declaran que traen consigo más de 10 mil dólares".

Mora dijo que Zelaya no está siendo tratado irregularmente y detalló que "el procedimiento se hace en un salón, en una oficina, se levanta el acta y ya. Es una falta administrativa, si él hubiera reconocido que el dinero era de él, únicamente paga una multa y continúa su viaje".