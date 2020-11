Militarizado Toncontín tras retención de José Manuel Zelaya Rosales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un fuerte contingente militar y policial se ubicó la tarde de este viernes en el aeropuerto Internacional Toncontín, tras la detención del expresidente hondureño José Manuel Zelaya Rosales.



Zelaya fue retenido por las autoridades aeroportuarias luego de haberle encontrado en su equipaje unos 18 mil dólares en efectivo, dinero que el exmandatario aseguró que no le pertenecían.

ADEMÁS: ¿A qué se enfrenta el expresidente Mel tras ser retenido en el aeropuerto en posesión de 18,000 dólares?



"Comunico que he sido injustamente retenido en el aeropuerto Toncontín cuando me aprestaba a viajar a Seminario de PT en México. La causa, una bolsa de dinero con $18 mil; que no es de mi pertenecía. Ahora en presencia de fiscal", escribió Zelaya.



El coordinador de Libre aseguró -a varios noticieros- que el dinero se lo habían colocado en su bolsa y pidió que se investigara el caso.



Tras anunciarse su retención, militares y agentes antimotines llegaron a la estación aérea para evitar una posible invasión de los seguidores de Zelaya Rosales.



En varias imágenes, se ve presencia policial y militar alrededor de Toncontín, donde se ha restringido el paso a las personas.



En las redes sociales surgen la amenaza de que militantes de Libre están llegando al aeropuerto, para exigir la liberación de Zelaya.



Hasta a eso de las 5:30 de la tarde no se había presentado ningún disturbio en la zona.

ADEMÁS: Miembros de la resistencia se movilizan hacia Toncontín tras retención de 'Mel' Zelaya