¿Quiénes son los hombres que se sacaron foto con el cadáver de Maradona?

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- No eran empleados de la funeraria, así lo afirmó uno de los dueños de la empresa familiar Sepelios Pinier donde se preparó el cadáver de Diego Armando Maradona antes de ser velado en la Casa Rosada.



Eran empleados externos que fueron contratados para otro trabajo y que aprovecharon un descuido para sacarse las selfies con el astro del fútbol argentino, aseguró a La Nación de Argentina.



"Los contratamos para llevar los materiales para la capilla ardiente, como los pedestales y atriles", dijo uno de los cuatro hermanos que son dueños de la funeraria.



Relató: "El cuerpo lo preparamos entre tres de los cuatro hermanos que estamos en la empresa junto a mi papá. En ese momento que salimos de la sala velatoria para hablar con la policía, para coordinar el traslado del cuerpo a Casa Rosada, fue donde estas personas se sacaron las fotos. Fueron dos minutos donde estuvieron solos. Ocurrió en la sala en la calle Tres Arroyos. Es el lugar a donde fuimos a vestir el cuerpo antes de llevarlo a Casa Rosada".



"Fueron dos segundos. No son empleados nuestros. Solo iban a llevar los materiales para la capilla ardiente", reiteró.

Agregó: "Ni siquiera la montan, ese trabajo lo hacemos nosotros con mis hermanos. Pero como eran muchos objetos y pesados contratamos esta gente para llevar los materiales en otro vehículo y no dañar el cajón".



El dueño de Pinier dijo que al ver las imágenes no pudieron contener las lágrimas y aseguraron que no saben qué hacer porque tienen una buena reputación. "Cuando un boludo que no tiene que ver nada con nosotros hace eso, nos terminó cagando todo. Si no pasaba eso, el servicio salía perfecto. Todo coordinado y bien, como lo hacemos siempre, pero alguien tercero nos arruinó".



El hombre confesó que no han podido hablar con las tres personas que aparecen en las fotos porque apagaron sus celulares y aseguró que hasta los fueron a buscar a sus viviendas, pero no aparecen.



Además, reveló que hablaron con Claudia Villafañe, exesposa de Maradona, para disculparse por lo sucedido, pero ella solo pidió que terminaran con el servicio que ellos habían pagado.

Estas son las imágenes que provocaron indignación.



Pido perdón

Claudio Fernández, uno de los protagonistas de las polémicas fotografías, pidió perdón pues aseguró que un tercero tomó la foto y que no posaron frente al lente de manera intencional.



"Mi hijo como todo pibe levantó el pulgar y sacaron la foto", dijo el hombre. "En ese momento estaba pensando, con los nervios de que quede bien Maradona. Si vos ves la foto justo levanté la cabeza porque me dijo: "Flaco, ¿fue algo instantáneo?" Soy de las personas que por respeto no piensan en sacar fotos con féretros y fallecidos. Jamás pensé que lo iban a subir o pasar a un grupo", dijo.



"Pido respeto y perdón a todos (...) sé que mucha gente se ha ofendido, lo han tomado mal, sé que molestó", aseguró.

Fernández tenía 7 años de trabajar con la funeraria como conductor de la carroza fúnebre y en preparar los cuerpos antes de los velatorios.



Además, desligó a los dueños de la funeraria con lo ocurrido. "Tampoco tienen la culpa ellos. Les saco responsabilidad".



El otro sujeto que aparece en la fotografía, donde le toca la frente a Maradona, fue identificado como Diego Molina. Él no se ha pronunciado al respecto.