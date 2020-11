Empleados de funeraria se toman "selfie" con el cadáver de Maradona

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Indignación ha provocado las selfies que empleados de la funeraria donde fue llevado el cadáver de Diego Armando Maradona para ser preparado para su velatorio se divulgaran en las redes sociales.



Los trabajadores aprovecharon que tenían al 10 de la selección de Argentina para capturar una última imagen del futbolista dentro del ataúd.



En una de las fotografías se ve a uno de los hombres, quien fue identificado por el abogado de Maradona como Diego Molina, tocando con su mano derecha la frente del jugador y con la izquierda mostrando su pulgar.

Diego Molina aún no se ha pronunciado sobre su polémica fotografía.







En las siguientes imagen aparecen padre e hijo con el cuerpo del "Pibe" antes de salir hacia la Casa Rosada donde fue velado por más de 11 horas.

Vea aquí: Hitos de la carrera deportiva y la vida privada de Diego Maradona

Claudio (hombre de lentes) pidió disculpas por posar junto a su hijo con el cadáver de Maradona.





Las imágenes provocaron consternación, dolor e indignación entre los hinchas al considerar que es una falta de respeto para el astro argentino y para su familia.



Tras ver las fotografías, Matías Morla, exrepresentante de futbolista, se pronunció en su cuenta de Twitter: "Diego Molina es el canalla que se sacó una foto junto al féretro de Diego Maradona. Por la memoria de mi amigo no voy a descansar hasta que pague por semejante aberración".

Amenazas a muerte

Tras la molestia por la divulgación de las imágenes, los protagonistas de la polémica recibieron severas amenazas a muertes, sobre todo de los hinchas del número 10 fallecido el 25 de noviembre por problemas cardíacos.



Esto llevó a que Claudio y su hijo pidieran perdón por lo que habían hecho, luego que la funeraria decidiera despedirlo y asegurara que teme por su vida.



"Pido respeto y perdón a todos. Mirá que le hice el servicio al papá de Maradona y al cuñado, y jamás lo hice", relató Claudio durante una entrevista a la radiodifusora argentina Radio 10.



Agregó: "Estuve con Maradona cerca, en vida, y no lo hice, incluso sabiendo que es mi ídolo, (así es que) no lo voy a hacer de fallecido. No es mi intención".



"Sé que mucha gente se ha ofendido, sé que lo han tomado a mal; mi teléfono está sonando porque me están llamando de todos lados, sé que molestó, pero nunca había pasado", aseguró. "No fue intencional de mi parte, ni de mi hijo", afirmó.

Mire aquí: Imágenes que marcaron los momentos de gloria y derrota de Maradona



Claudio tenía siete años trabajando en la funeraria, misma que decidió despedirlo tras que las imágenes se divulgaran. El hombre aseguró que fue injusto su despido porque nunca pretendió ofender o burlarse de Maradona.

Acción legal

El código penal de Argentina permite a los familiares de Maradona que inicien una acción contra los tres hombres que se tomaron la "selfie".



La toma y publicación de imágenes es considerado un delito de instancia privada.



Sin embargo, debe ser una familiar de Maradona quien presente una denuncia formal, pero hasta el momento no se han pronunciado al respecto.