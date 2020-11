Allisson Lozz revela que podría quedar ciega a los 30 años

COLORADO, ESTADOS UNIDOS.- La exactriz mexicana, Allisson Lozz, recordada por su papel en la telenovela "En nombre del amor", le reveló a sus seguidores que dentro de 2 años podría quedar completamente ciega.



Lozz, que se alejó de los escenarios para dedicarse a su esposo e hijas, confesó que desde que era muy niña tenía problemas en la visión y que los médicos aseguraron que al cumplir 30 años la perdería por completo.



“Estoy bien ciega desde bien jovencita y me dijeron que para los 30 ya no iba a ver nada. Entonces, tengo 28, faltan dos para no ver nada según, esperemos que la tecnología avance más, pero sí”, contó a sus seguidores.

Relató que su ilusión era operarse al cumplir la mayoría de edad, pero los doctores le dijeron que no podría soportar una cirugía.



“Cuando tenía 18 años, yo estaba feliz porque ya me iba a hacer mi cirugía láser. Y yo vivía en ese momento en Chihuahua. Y me dijeron, ‘No puedes, tu retina es muy delgada, tu ojo es muy ovalado -tengo ojos muy grandes, como pueden notar-, entonces, no eres candidata a cirugía. Casi muero, es lo que esperé desde que tengo uso de razón. Uso lentes desde que estaba en segundo de primaria, entonces yo quería operarme, era lo que más deseaba. Me acompañó mi esposito, mi papá, estábamos todos emocionados y me dieron esa noticia”, dijo Lozz.



Agregó: “Me dijeron que mi córnea estaba muy mal y que no iba a poder aguantar la cirugía y que necesitaba tratamientos para fortalecer la córnea o a los 30 [años], más o menos, iba a quedar ciega, y sí estoy viendo que ya estoy quedando medio ciega, yo pensé que no... El tiempo pasa muy rápido”.

Lozz reveló que aunque ha buscado varios especialistas la respuesta que recibe es la misma, pero asegura que es una mujer de mucha fe por lo que espera que en los próximos años la tecnología avance y pueda mantener su visión.