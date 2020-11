La conflictiva relación de Maradona con Estados Unidos

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Venerado a lo largo de todo el continente americano, Diego Armando Maradona mantuvo una relación compleja con Estados Unidos que incluyó polémicas políticas y su expulsión del Mundial-1994 por dopaje, donde nació la célebre "me cortaron las piernas".



En un país donde el 'soccer' no figura entre los deportes más populares, el fallecimiento del astro argentino ocupó lugares destacados el jueves en las primeras planas de los principales medios.



"El genio atormentado del fútbol", tituló el The New York Times su retrato de portada del Diez.



Otros diarios, como The Washington Post y Los Angeles Times, también dedicaron espacios al "héroe futbolístico argentino", todos ellos con la fotografía de Maradona alzado en volandas con el trofeo de la Copa del Mundo de 1986 en el estadio Azteca.

El amargo USA-1994

Si el Mundial mexicano fue la obra culminante de Maradona, el de Estados Unidos supuso en cambio el abrupto y chocante final de su carrera con la Albiceleste.



El genio de Villa Fiorito había aceptado volver a la selección para ayudarla a clasificar en un dramático repechaje.

En el arranque de su cuarta Copa del Mundo, con 33 años y sin equipo, Maradona ilusionó de nuevo a su país al liderar en Boston una espectacular primera victoria 4-0 ante Grecia en la que anotó uno de los goles, celebrado con frenesí frente a la cámara.



En el segundo juego, de nuevo en Boston, adonde Argentina venció 2-1 a Nigeria con una pícara asistencia de gol de Maradona a Claudio Caniggia, tuvo lugar una de sus imágenes más icónicas cuando abandonó el césped del Foxboro Stadium (Massachussets) de la mano de una enfermera camino del examen antidopaje.



Tres días después, Argentina y todo el mundo del fútbol entraba en shock al conocerse que Maradona había dado positivo por cinco sustancias con efectos estimulantes y era expulsado del Mundial, dando lugar también a una sanción de 15 meses de la FIFA.



"Me cortaron las piernas", clamó Maradona, que siempre negó su responsabilidad en el positivo culpando a un medicamento antigripal.



"Tengo los brazos caídos, el alma destrozada. Quiero que les quede claro a todos los argentinos que no corrí por la droga, corrí por la camiseta", declaró el líder del combinado argentino que, totalmente abatido, fue eliminado en octavos de final por Rumanía.

Rechazo a Bush y Trump

Maradona nunca regresó a Estados Unidos tras su salida del Mundial y desde entonces sostuvo varios episodios problemáticos con sus autoridades.



Junto a Hugo Chávez y otros mandatarios de la izquierda latinoamericana, Maradona hizo campaña contra el proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) de George W. Bush y contra su visita a Mar del Plata (Argentina) para la Cumbre de las Américas de 2005.



Maradona calificó entonces a Bush de "asesino" por el lanzamiento de la guerra de Irak en 2003.



En 2018, el argentino quiso estar presente en el juicio civil contra su exesposa Claudia Villafañe en Miami pero, según su abogado Matías Morla, Estados Unidos no le concedió el visado para viajar.



Morla dijo que la solicitud quedó paralizada después de que Maradona dijera que el presidente Donald Trump es un "chirolita" (títere).

Ídolo de Kobe y otras estrellas

Estos incidentes, sin embargo, no menguaron la admiración en Estados Unidos hacia uno de los mejores deportistas de la historia.



La ex estrella de Los Angeles Lakers de la NBA Kobe Bryant, otro gigante del deporte fallecido en 2020, reconoció unos años atrás que el argentino fue una de sus figuras más adoradas durante la etapa en la que vivió en Italia.



"Maradona, ídolo mío. Me encanta Maradona. Cuando era pequeño, en Italia, siempre miraba a Maradona cuando jugaba para el Nápoles", dijo Bryant, fallecido el pasado 26 de enero en un accidente de helicóptero.



El escolta también relató la emoción que sintió la primera vez que se encontró con Maradona, durante los Juegos Olímpicos de 2008, pidiéndole que le firmara un autógrafo y se tomaran una fotografía juntos.

El miércoles, horas después del fallecimiento del argentino, otras figuras del deporte estadounidense expresaron su pésame por la pérdida.



"La Mano de Dios, Maradona, nos ha dejado. En el 86 ambos ganamos nuestros campeonatos. Solían compararnos a los dos. Era uno de mis héroes y un amigo. Lo respetaba mucho. Se le echará mucho de menos", escribió en Twitter el legendario ex boxeador Mike Tyson, quien en 2005 fue uno de los invitados estelares del programa televisivo de Maradona, "La noche del 10".