Honduras gestiona 3.8 millones de dosis de vacunas para covid-19

Ricardo Sánchez Agüero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-En medio de la oscuridad mundial a causa de la pandemia de covid-19 se vislumbran cuatro rayos de luz y esperanza para evitar más muertes por la enfermedad.

Son tres vacunas con una eficacia mayor al 90 por ciento que podrían contribuir a frenar los contagios de coronavirus y la mortalidad en personas vulnerables. También otra vacuna que es eficaz en un 70 por ciento, que podría ser mayor al culminar su estudio en fase tres.

La comunidad científica a nivel mundial se volcó a trabajar de manera conjunta y cooperativa para encontrar la vacuna contra la enfermedad.

VEA: Honduras también recibirá vacunas contra covid de AstraZeneca

Por primera vez en la historia se logró descubrir una vacuna en menos de un año del surgimiento del brote de la enfermedad, pues los primeros casos de coronavirus surgieron a finales de diciembre en Wuhan, Hubei, China. Ese virus se expandió por los cinco continentes y la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la enfermedad como pandemia el 11 de marzo. Ese mismo día las autoridades sanitarias confirmaron los primeros dos casos de covid-19 en el territorio, hondureñas que retornaron de viaje procedentes de España y Suiza.

LEA: Honduras obtendrá la vacuna contra covid-19 al salir las primeras dosis

Vacunas

La primera vacuna que se informó que dio resultados positivos fue la de Rusia, denominada Sputnik V, con un 95 por ciento de efectividad.

Hace unas semanas fueron Pfizer y BioNTech (EE UU y Alemania, respectivamente) que anunciaron que su vacuna tiene una efectividad del 92%.

Luego la compañía Moderna de Estados Unidos anunció que su vacuna tiene un 94.5 por ciento de efectividad.

Mientras que la vacuna de la Universidad de Oxford y de la compañía AstraZeneca comunicó que su vacuna tiene un 70 por ciento de efectividad.

No obstante, los estudios de la fase tres de esa vacuna culminan el 30 de diciembre, por lo que todavía los porcentajes pueden incrementarse.

LEA: Honduras roza los 105 mil casos de covid-19 y llega a 2,859 muertes

Estas vacunas están a la espera de pasar por el proceso que un comité científico de la OMS las evalúe y analice, con toda la documentación del desarrollo de sus fases de estudio. Hasta el día de hoy no hay una vacuna aprobada pero en los próximos días se espera la autorización.

Una vez que se apruebe la más eficaz, las compañías desarrolladoras producirán de forma masiva las dosis necesarias para inmunizar a la población vulnerable al virus.

Acceso

Según las autoridades de Salud, Honduras tiene su acceso garantizado a las vacunas que estén aprobadas por la OMS, mediante el Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas contra la covid-19 (Covax).

LE PUEDE INTERESAR: ¿Cuáles son las etapas hacia la distribución de la vacuna Pfizer/BioNTech?

Esa plataforma la impulsan la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI); la Alianza para la Vacunas (GAVI) y la OMS, donde 172 países participan.

Con esa plataforma se busca que los países más pobres tengan acceso a la vacuna de forma equitativa y a un bajo costo.

Distribución

Mediante la plataforma Covax, el país tendrá dosis donadas para cubrir a un 20 por ciento de la población, es decir, para vacunar a 1.9 millones de hondureños. No obstante, primero solo llegará un lote de vacunas para el 3 por ciento de su población, equivalente a unas 270 mil personas.

Los primeros en vacunarse son los trabajadores de la salud que están en primera línea de batalla luchando contra el virus.

Con el 17 por ciento restante se vacunarán a los adultos mayores de 60 años y enfermos crónicos.

VEA: EEUU espera iniciar vacunación contra covid-19 a principios de diciembre

También a otros trabajadores esenciales como bomberos, policías, militares, empleados de gasolineras, supermercados, farmacias, maquilas, entre otros rubros de atención a la población. Sin embargo, Ida Berenice Molina, coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), informó que el Estado hará un esfuerzo para comprar otro 20 por ciento de vacunas mediante el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con el que se podrá cubrir a otros 1.9 millones de hondureños. Esto significa que el país contará con 3.8 millones de dosis para prevenir contagios de covid-19. No obstante, no llegarán al mismo tiempo sino que por fases. De esta vacuna quedan excluidas las personas menores de 18 años y las mujeres embarazadas porque las vacunas en desarrollo no ha hecho estudios en esas poblaciones. Se estima que el primer lote de dosis llegue al país y se comience a vacunar a partir del segundo semestre del año 2021.

Independientemente de la llegada de la vacuna, la población debe mantener las medidas de bioseguridad para evitar que mueran más personas por las consecuencias del virus.

ADEMÁS: España descarta obligar a la población a ponerse la vacuna del covid-19