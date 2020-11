Presidente Joe Biden recibe luz verde para iniciar transición 

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente electo Joe Biden recibió autorización formal por parte del gobierno federal para iniciar el proceso de transición, luego de varias semanas en que el mandatario saliente Donald Trump intentó cuestionar los resultados de las elecciones poniendo a prueba los límites de la democracia estadounidense.



Trump finalmente cedió ante sufrir una andanada de derrotas en los tribunales, a los que había acudido con acusaciones infundadas de fraude electoral.



El mandatario saliente sigue sin aceptar los resultados de las elecciones y juró seguir luchando en las cortes, aun cuando la titular de la Administración General de Servicios Emily Murphy dio el lunes luz verde para que Biden coordine con las agencias federales para organizar la toma de posesión para el 20 de enero. En todo caso, Trump tuiteó que había girado instrucciones para que su equipo coopere con la transición.

Desde Wilmington, Biden dijo el martes que estaba "complacido" de que a su administración se le haya permitido oficialmente comenzar el proceso de transición para completar un nuevo gobierno.



La rápida cadena de sucesos desinfló los febriles intentos de Trump de violar la voluntad popular en una dilatada prueba del sistema político estadounidense. Las gestiones de Trump, sin embargo, no han cesado y lo más probable es que continúen aun después de que deje el cargo.



Murphy explicó su decisión citando "los recientes acontecimientos relacionados con las demandas judiciales contra la certificación de resultados electorales".



Su decisión tuvo lugar después de que el lunes, Michigan certificó la victoria de Biden y un juez federal en Pensilvania desestimó el sábado una demanda de Trump que trataba de bloquear la certificación en ese estado.



El martes, el gobernador de Pensilvania certificó el triunfo de Biden en el estado. El demócrata Tom Wolf tuiteó que el Departamento de Estado de Pensilvania "certificó los resultados de las elecciones del 3 de noviembre" en el estado para presidente y vicepresidente de Estados Unidos.



Biden ganó en Pensilvania por más de 80.000 votos.

También el martes, la Corte Suprema de Nevada certificó la victoria de Biden en el estado, con lo que ya es oficial su triunfo en esta reñida entidad.

Al mismo tiempo, un creciente número de republicanos están empezando a reconocer la victoria de Biden, aunque durante semanas toleraron las falsas denuncias de fraude formuladas por Trump, quien parecía estar frustrado por las erráticas tácticas de sus abogados.



En días recientes, altos asesores de Trump, inclusive el jefe de despacho Mark Meadows y el asesor legal Pat Cipollone le habían alentado a permitiera el inicio de la transición, diciéndole que no tenía que aceptar su derrota.



La tarde del lunes Meadows envió un memo al personal de la Casa Blanca aclarando que su trabajo no había concluido y que debían "cumplir con todas las normas establecidas para lograr una transición de poder sin inconvenientes", informó una persona que lo recibió.



Yohannes Abraham, director del equipo de transición de Biden, declaró que la decisión "es un paso necesario para empezar a enfrentar los desafíos que tiene nuestra nación, como la lucha contra la pandemia y la recuperación de nuestra economía".



Biden aseveró el martes que la inclusión de un encargado de la lucha contra el cambio climático en el Consejo de Seguridad Nacional colocará el tema "en las discusiones en la sala de crisis" por primera vez en la historia estadounidense.



El presidente electo habló con reporteros el martes tras nombrar al exsecretario de Estado John Kerry como encargado de la lucha contra el cambio climático.



La designación, afirmó Biden, significa que Estados Unidos tendrá "un líder en el tema climático a tiempo completo y ello garantizará que el tema no sea ignorado.



La inclinación de Biden por limitar la producción de combustibles causantes del calentamiento atmosférico marcan un agudo contraste con la postura del mandatario saliente Donald Trump y sus seguidores de derecha, quienes insisten en los científicos se equivocan al señalar el calentamiento de la atmósfera.