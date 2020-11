Al menos 290 mil personas están incomunicadas por lluvias en Honduras

Ricardo Sánchez Agüero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las inundaciones han dejado a 289,730 personas incomunicadas por los ciclones tropicales Eta y Iota.

La mayoría de ellos están en el departamento de Cortés, pues son 141,800 personas.

Mientras que en Atlántida hay 57,822 y en El Paraíso son 54,609 que están en zonas donde no hay acceso por los desastres causados por los ciclones.

En total son 77 las comunidades que quedaron incomunicadas por el azote de los dos fenómenos de la naturaleza.

Dos de las personas afectadas son Luis Martínez (54) y Daniel Martínez (21), padre e hijo, que fueron rescatados de la colonia Alfonso Lacayo del sector de la Rivera Hernández de San Pedro Sula.

“Estuvimos tres días atrapados aguantando lluvias y sol, donde hay agua sucia y animales muertos de toda clase”, relató a EL HERALDO el señor Luis Martínez.

Contó que hubo dificultad para que los rescataran, ya que llamaban a los cuerpos de socorro y de seguridad pero no recibían respuesta.

Actualmente están en un albergue de la escuela María Mazzarello de San Pedro Sula.

El señor empezó a experimentar fiebre, dolor de cabeza y de cuerpo, por lo que tuvo que ser evaluado para determinar si padece covid-19.

“Fue algo tremendo, yo he pasado llenas, la del huracán Mitch la pase allí pero el agua no llegó hasta el techo y ahorita yo me confié y eso me hizo perder todas mis cosas”, lamentó el afectado.

A su vez añadió que solo salió con la ropa que llevaba puesta y descalzo, no pudo sacar nada.

“Fue tremendo ver cómo la gente pedía auxilio y uno no podía lanzarse a ayudarla porque el agua traspasaba el techo, una altura de más de tres metros y uno podía ahogarse”, recordó. En el albergue también fueron atendidos y tratados por el dermatólogo Cándido Mejía, ya que por estar en contacto con agua infectada desarrollaron hongos en sus pies.

Muertes y afectados

Según los datos de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) hay 3.7 millones de personas afectadas por el paso de los ciclones Eta y Iota por el territorio nacional. De ese total, se contabiliza que 91 personas perdieron la vida por ahogamiento y soterrados por deslizamientos de tierra, en su mayoría de Cortés. Además, hay un total de 89,076 personas ubicadas en albergues.

Más daños

En el recuento de daños a la infraestructura por las fuertes lluvias y las inundaciones, 47 puentes fueron destruidos y 57 resultaron dañados. La mayor cantidad de puentes que se dañaron están en Yoro, Santa Bárbara, Gracias a Dios y Cortés.

De igual forma, 53,515 viviendas resultaron afectadas.

Mientras que 2,912 se dañaron y 635 se destruyeron por completo por las crecidas de las corrientes de los ríos que se desbordaron, en su mayoría del valle de Sula.

Mientras que 267 carreteras resultaron afectadas, en su mayoría de Yoro y de El Paraíso.

Se pronostica que en las próximas horas continuará lloviendo por el efecto de una vaguada en la zona norte del país, que está causando el desbordamiento de los niveles de los ríos Ulúa y Chamelecón.

