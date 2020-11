Bad Bunny canceló actuación en premios AMA porque tiene coronavirus

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-El reggaetonero puertorriqueño Bad Bunny canceló su presentación el domingo en la entrega de los American Music Awards(AMA), en la que ganó dos premios, porque dio positivo al coronavirus, informó su publicista este lunes.



La superestrella del reggaetón iba a interpretar su hit "Dákiti" con Jhai Cortez en vivo, "pero desafortunadamente el artista dio positivo al covid-19 y esto lo forzó a cancelar su presentación", dijo un comunicado.

VEA: Karol G responde a las críticas por su vestido en los Latin Grammy 2020



No obstante, participó virtualmente y recibió los premios AMA --en las categorías de música latina-- a Artista Masculino Favorito y Álbum Favorito por "YHLQMDLG", sigla de "Yo Hago Lo Que Me Da La Gana".



La revista del espectáculo Entertainment Weekly citó a una fuente cercana a Bad Bunny según la cual el artista se siente bien y no presenta síntomas serios.



El jueves pasado, Bad Bunny ganó además el premio Grammy Latino a Mejor Interpretación Reggaetón por el tema "Yo perreo sola".

ADEMÁS: Rosalía envía mensaje a los hondureños tras destructivo Iota



Con este galardón estrenó una nueva categoría destinada exclusivamente para este género, creada por la Academia Latina de la Grabación que organiza los Grammy Latino.



El joven de 26 años, cuyo verdadero nombre es Benito Martínez, es actualmente uno de los artistas urbanos de música latina de mayor influencia entre el público hispano.



Martínez y sus compatriotas y colegas Ricky Martin y René Pérez participaron el año pasado de una serie de protestas en San Juan que derivaron en la renuncia del entonces gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, debido a un escándalo vinculado a su gestión del huracán María.

VEA TAMBIÉN: Las uñas de Billie Eilish que acaparan la atención