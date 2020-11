Las uñas de Billie Eilish que acaparan la atención

LONDRES, INGLATERRA.-Las enormes uñas rojas de Billie Eilish usando el logo de la marca Gucci se convierten en lo más viral del quinto capítulo de Gucci Fest.



Billie aparece en la novedosa propuesta de Alessandro Michele, director creativo de Gucci, usando uñas de varios centímetros de longitud y coronadas por el codiciado logo de la maison italiana. La imagen ya acumulan más de cuatro millones y medio de likes en su cuenta de Instagram.



"Pienso, luego existo", escribió junto a la imagen aplaudida por sus fanáticos.

VEA: Trump huiría de EEUU para refugiarse en México, la extraña predicción de Mhoni Vidente



El Gucci Fest es una novedosa propuesta de la firma considerada el primer festival digital de moda y cine.





En mayo, Alessandro Michele dio la noticia sobre este proyecto y lo propuso como una alternativa en tiempos de covid-19 para la presentación de las cinco pasarelas estacionales al año.



"Ouverture of Something that Never Ended" será transmitido del 16 al 22 de noviembre a través del canal de Youtube de Gucci, Weibo y, claro, el sitio web oficial del evento, www.guccifest.com.





LEA: Don Francisco se suma a famosos que invitan a ayudar a damnificados