Trump huiría de EEUU para refugiarse en México, la extraña predicción de Mhoni Vidente

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La cubana Mhoni Vidente lanzó nuevas predicciones sobre el futuro que le espera al presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump.



A través de un video de Youtube, aseguró que tras terminar su periodo presidencial el empresario va a tener que salir del país porque tiene mucha "cola que le pisen" y su destino será México, por la cercanía entre ambas naciones.



"En cuestión de que se vaya a venir a México sí lo creo. Donald Trump y Andrés Manuel se llevan bien, aunque nos eche pestes", manifestó.

Lea aquí: 'Los números no mienten' pero Trump insiste en no reconocer la derrota



Agregó: "México es un país muy bonito y le queda cerca de Estados Unidos".



Además, Mhoni aseguró que será en este país donde preparará su candidatura para las elecciones 2024, pero no llegará de nuevo a la presidencia.



También, aseguró que las cuestiones legales y las acusaciones lo harán salir muy pronto de la nación.

Divorcio

Aunque ya existen varios rumores de la inminente separación de Donald Trump de su esposa Melania, la vidente aseguró que eso es algo que sí pasará.



"Melania lo deja, ya está a un pelo de dejarlo, no hay quien lo aguante", afirmó.

Vea aquí: Salen a la luz grabaciones secretas que revelan la frustración de Melania



De igual forma, dijo que no solo Trump le pondrá fin a su matrimonio, uno de sus hijos se unirá a esa misma lista. "Todos los problemas de Donald Trump se va a arrastrar a la familia".