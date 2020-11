Entrega de premios FIFA será virtual, el 17 de diciembre  

ZÚRICH, ALEMANIA.- La ceremonia anual de la entrega de premios The Best FIFA se llevará a cabo como un evento virtual el 17 de diciembre, anunció el organismo el viernes al dar a conocer el formato de los galardones individuales más importantes del fútbol en un año afectado por la pandemia de coronavirus y en el que la revista France Football canceló sus premios Balón de Oro.



Los Premios The Best FIFA 2020 se entregarían en un evento de gala en septiembre en Milán, pero el brote de covid-19 obligó su cancelación.



El año pasado en Milán, el argentino Lionel Messi estableció un récord al recibir un sexto premio al mejor futbolista hombre de la FIFA, mientras que la estadounidense Megan Rapinoe fue elegida la mejor jugadora del mundo.

La votación, en que participan capitanes y técnicos de selecciones nacionales, medios y aficionados, iniciará el próximo miércoles y se cerrará el 9 de diciembre, indicó la FIFA.

Se entregan premios también para los mejores técnicos y guardametas en ambas ramas, y el mejor gol —el Premio Puskas.



Los jugadores votan por un equipo ideal para hombres y mujeres, selección organizada por el sindicato mundial FIFPRO.

La FIFA también entrega premios al juego limpio y un premio a la mejor afición.

