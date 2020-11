Pep Guardiola desea que Messi se retire en el Barcelona  

MANCHESTER, INGLATERRA.-"Como aficionado del club, quiero que se retire en el Barça”, fueron las palabras del técnico Pep Guardiola sobre Lionel Messi, quien se ha visto en polémicas por supuestos problemas con el club.



“Leo Messi es un jugador del Barcelona. Si me preguntas mi opinión como una persona a la que el Barça le ha dado todo, le ha formado… mi deseo es que Messi acabe su carrera allí. Me gustaría verlo retirarse allí. Me encantaría, de verdad, lo he dicho mil veces. Esta es mi opinión como aficionado del Barça. No se lo que pasará por su cabeza. Pero el mercado de fichajes no es hasta junio”, continuó diciendo durante una conferencia en la sala de prensa de la City Football Academy.

LEA: Ronald Koeman sale en defensa de Messi tras polémica

Salen a la defensa de Messi

Obligado a lidiar otra situación complicada que involucra a Lionel Messi, el técnico del Barcelona, Ronald Koeman, exigió más “respeto” para su disgustada estrella.



Koeman dijo el viernes comprender por qué Messi se vio molesto cuando los periodistas le preguntaron sobre las criticas en su contra hechas por un exagente de su compañero Antoine Griezmann cuando el astro argentino llegó a España el miércoles después de un largo viaje.



“Tengo que defender a Leo, porque si a mí me pasara que después de un viaje de 15 horas en avión de regreso a Barcelona y tener que esperar una hora y después salir donde está la prensa haciendo ese tipo de preguntas, yo estaría igual de molesto con ellos”, destacó.

ADEMÁS: Godín positivo: Brote de covid-19 en selección uruguaya sube a 16 casos