Conozca la lista completa de ganadores de los Latin Grammy  

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-A continuación una lista parcial de ganadores de los Latin Grammy, que en su 21ra edición se entregaron el jueves por la tarde.



POP



—Mejor álbum vocal pop: “Pausa”, Ricky Martin.



—Mejor álbum vocal pop tradicional: “Compadres”, Andrés Cepeda y Fonseca.



URBANA



—Mejor fusión/interpretación urbana: “Yo x ti, tu x mí”, Rosalía y Ozuna.



—Mejor interpretación de reggaetón: “Yo perreo sola”, Bad Bunny.



—Mejor canción de rap/hip hop: “Antes que el mundo se acabe”, Residente.



—Mejor canción urbana: “Yo x ti, tú x mí”, Rosalía y Ozuna.

ROCK



—Mejor álbum de rock: “¿Dónde jugarán lxs niñxs? (Desde el Palacio de los Deportes)”, Molotov.



—Mejor canción de rock: “Biutiful”, Mon Laferte.



—Mejor álbum de pop/rock: “La conquista del espacio”, Fito Páez.



—Mejor canción de pop/rock: “La canción de las bestias”, Fito Páez.



ALTERNATIVA



—Mejor álbum de música alternativa: “Sobrevolando”, Cultura Profética.



—Mejor canción alternativa: “En cantos”, iLe y Natalia Lafourcade.



TROPICAL



—Mejor álbum de salsa: “40”, Grupo Niche.



—Mejor álbum de cumbia/vallenato: “Sigo cantando al amor (Deluxe)”, Jorge Celedón y Sergio Luis Rodríguez.



—Mejor álbum de merengue y/o bachata (EMPATE): “Ahora”, Eddy Herrera; “Larimar”, Daniel Santacruz.



—Mejor álbum tropical tradicional: “Ícono”, Orquesta Aragón.



—Mejor álbum contemporáneo/fusión tropical: “Cumbiana”, Carlos Vives.

REGIONAL MEXICANA



—Mejor álbum de música banda: “Playlist”, Chiquis.



—Mejor álbum de música tejana: “Live in México”, La Mafia.



—Mejor álbum de música norteña: “Los Tigres del Norte at Folsom Prison”, Los Tigres del Norte.



—Mejor canción regional mexicana: “Mi religión”, Natalia Lafourcade.



INSTRUMENTAL



—Mejor álbum instrumental: “Terra”, Daniel Minimalia.



TRADICIONAL



—Mejor álbum folklórico: “A capella”, Susana Baca.



—Mejor álbum de tango: “Fuelle y cuerda”, Gustavo Casenave Quartet.



—Mejor álbum de música flamenca: “Flamenco sin fronteras”, Antonio Rey.



JAZZ



—Mejor álbum de jazz latino/jazz: “Puertos: Music From International Waters”, Emilio Solla Tango Jazz Orchestra.



CRISTIANA



—Mejor álbum cristiano (en español): “Soldados”, Alex Campos.



—Mejor álbum cristiano (en portugués): “Reino”, Aline Barros.

LENGUA PORTUGUESA



—Mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa: “Apká!”, Céu.



—Mejor álbum de rock o música alternativa en lengua portuguesa: “Amarelo”, Emicida.



—Mejor álbum de samba/pagode: “Samba jazz de raiz, Cláudio Jorge 70”, Cláudio Jorge.



—Mejor álbum de música popular brasileña: “Belo Horizonte”, Toninho Horta & Orquestra Fantasma.



—Mejor álbum de música sertaneja: “Origens (ao vivo em Sete Lagoas, Brazil / 2019)”, Paula Fernandes.



—Mejor álbum de música de raíces en lengua portuguesa: “Veia nordestina”, Mariana Aydar.



—Mejor canción en lengua portuguesa: “Abricó-de-Macaco”, João Bosco.



NIÑOS



—Mejor álbum de música latina para niños: “Canta y juega”, Tina Kids.



CLÁSICA



—Mejor álbum de música clásica: “Eternal Gratitude”, Paulina Leisring & Domingo Pagliuca.



—Mejor obra/composición clásica contemporánea: “Sacre”, Carlos Fernando López y José Valentino.



ARREGLO



—Mejor arreglo: “La flor de la canela”, Lorenzo Ferrero (Afro-Peruvian Jazz Orchestra).



DISEÑO DE EMPAQUE



—Mejor diseño de empaque: “Soy puro teatro - Homenaje a La Lupe”, Pedro Fajardo (Mariaca Semprún).

PRODUCCIÓN



—Mejor ingeniería de grabación para un álbum: “3:33”, Daniel Bitrán Arizpe, Daniel Dávila, Justin Moshkevich, George Noriega, Erick Roman, Paul Rubinstein & JC Vertti, ingenieros; Miles Comaskey, Najeeb Jones & Tony Maserati, mezcladores; Dale Becker, ingeniero de mastering (Debi Nova).



—Productor del año: Andrés Torres y Mauricio Rengifo.



VIDEO



—Mejor video musical versión corta: “TKN”, Rosalía & Travis Scott.



—Mejor video musical versión larga: “El mundo perdido de cumbiana”, Carlos Vives.