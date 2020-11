Piden crear un plan especial para micro y pequeña empresa

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Representantes de las micro y pequeñas empresas solicitan a las autoridades que se aprueben medidas especiales para este sector ante la crisis actual. Como consecuencia de la pandemia del covid-19 y de los estragos de dos huracanes, las micro y pequeñas empresas que siguen operando reportan caídas de entre 20% a 50% en su actividad productiva, según las instituciones empresariales, pese a la reapertura de la economía nacional.

Estas empresas pequeñas y familiares están perdiendo entre el 7% y el 10% de los empleos que generan.

“Se deben generar leyes y programas más puntuales y accesibles para la micro y pequeña empresa, porque cuando se incluye en los mismos a la mediana es esta la que acapara el 90% de los beneficios y vemos que un alto porcentaje de estas medianas empresas también pertenecen a empresarios de las grandes empresas”, explicó Efraín Rodríguez, representante de la microempresa del país.

ADEMÁS: Contratados casi 1,305 millones de dólares en deuda pública

Flexibilizar regulaciones

Lo que se debe hacer es que “el gobierno cumpla con todas las promesas que ha hecho para el financiamiento” de igual forma que se flexibilizan las condiciones y regulaciones en las que se otorga, explicó el economista Claudio Salgado.

“Otra cosa que se puede hacer es llevar insumos libres de aranceles, pero de forma clara”, recomienda Salgado, pero en general las acciones deben ir enfocadas al financiamiento. Para ello, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) debería flexibilizar las normas de Basilea III, que son demasiada rígidas, según el analista. Esa petición de flexibilizar también la ha realizado el banquero Jorge Bueso Arias en varias ocasiones desde el inicio de la pandemia, sin embargo, las autoridades de la CNBS han argumentado que velan por la estabilidad del sistema financiero para asegurar la recuperación de la economía.

Vea aquí: ¿Qué rubros domina la mujer en el sector financiero de Honduras?

Fondos frescos

Para la expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Liliana Castillo, a las mipymes debe dárseles más apoyo, no solo readecuación de deuda porque ese tipo de alivio solo es para extender el plazo del préstamo. Por otra parte, “la tasa de interés no creo que se las bajen en vista que está condicionado a una tasa de interés promedio, si las tasas de interés del préstamo a readecuar es igual o más baja que ese promedio entonces no les aplican reducción de tasas, sumado a eso está que esta readecuación solo es para los clientes con buen récord crediticio, clientes categoría I y II”, detalló.

En ese sentido, considera que las empresas “necesitan que les den recursos frescos, pero no a través de la banca financiera formal, el gobierno debe buscar otro mecanismo de dar crédito directo, tipo los créditos solidarios y a una tasa de interés subsidiada”. A criterio de Castillo, “es la única forma en que ellos pueden salir adelante y ayudar a reactivar la economía, principalmente los orientados a los sectores que generan masiva mano de obra como construcción, turismo, comercio y agricultura”.

Lea aquí: Disponibles L 4,292 millones para readecuación de deudas en Honduras