Honduras: En peligro varias zonas por las lluvias en el Distrito Central

Rommel Roque

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras el paso del fenómeno natural Iota, las autoridades capitalinas reportan que más de 55 zonas del Distrito Central se mantienen bajo vigilancia.

Debido a que la tormenta tropical se mantuvo a unos 50 kilómetros al sur de la ciudad, los daños — provocados por los 60 milímetros de lluvia— no dejaron pérdidas humanas, sin embargo, sí provocaron evacuados y varios daños en viviendas, asimismo caídas de árboles y de muros y calles inundadas.

Las consecuencias, según Mario Reyes, gerente del Comité de Emergencia Municipal (Codem), son por la saturación de suelos tras recibir las constantes lluvias.

Daños

Óscar Triminio, portavoz del Cuerpo de Bomberos, detalló a EL HERALDO que las 30 horas de lluvia provocaron la caída de 30 árboles, cuatro muros perimetrales cedieron y cinco casas resultaron afectadas parcialmente por derrumbes.

Peligro Copeco advierte que en suelos ya saturados, con una mínima cantidad de lluvias pueden ocurrir deslizamientos en zonas de riesgo.

Asimismo, atendieron la filtración de agua en otras diez viviendas, cinco derrumbes y un deslave.

“Se realizaron 25 inspecciones en ríos y quebradas. También 12 verificaciones estructurales”, explicó.

Sobre el tema, Roger Aguirre, miembro organizador de la región del Distrito Central de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), explicó que el mayor número de incidencias son los deslizamientos y evacuaciones.

En las colonias al oriente de la capital, como Villa Nueva y Los Pinos, los riesgos de deslizamientos por salutaciones de suelo son inminentes. Fotos: David Romero/EL HERALDO.



“Por prevención atendimos incidencias en la Canaán, Quebrachitos, La Travesía, Villa Nueva, Los Pinos y Nueva Suyapa, hemos atendido más de 80 deslizamientos”, aseguró.

Asimismo, expresó que el mayor número de incidencias atendidas fueron en Tegucigalpa. Sobre inundaciones, sin incluir la primera avenida, registraron una en las Lomas del Guijarro provocada por la saturación del suelo en un terreno baldío.

En el recuento de daños, Aguirre detalló que hay una falla en la colonia José Ángel Ulloa y una calle en la Residencial Plaza.

“En ese último caso, el problema fue por un drenaje en las aguas negras y de lluvias que terminaron socavando la vía”, notificó.

Prevención

Como parte del equipo que atiende la emergencia por Iota, las Fuerzas Armadas (FF AA) mantienen ocho puestos de reacción en posiciones aledañas a zonas vulnerables.

José Coello, portavoz de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), mencionó que los puestos se activarán si reciben la notificación del Sistema Nacional de Emergencias 911 y permanecerán disponibles hasta nuevo aviso.

“Cada punto tiene un camión para hacer evacuaciones, una patrulla militar y personal de la Unidad Humanitaria, hasta el momento solo hubo reacción por la primera avenida”, reveló.

Como parte de las acciones preventivas, la Secretaría de Seguridad determinó limitar la circulación a través de los puentes que conectan las ciudades gemelas, sin embargo, desde ayer las estructuras ya fueron habilitadas.

En cuanto al cierre de los mercados, Donadín Fuentes, gerente de Orden Público de la Alcaldía, explicó que mientras el DC permanezca en alerta estos seguirán cerrados.

“La Isla, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. También el Álvarez, Colón y San Isidro no abrirán, no podemos ir en contra de las instrucciones. No hay incidencias, se les notificó y acataron”, pronunció.

Albergados

Hasta la tarde del miércoles, 40 albergues se mantenían disponibles diseminados por toda la capital. Dos de ellos son los macroalbergues en la Villa Olímpica y el del Instituto Central Vicente Cáceres.

Aunque las cifras varían porque unas personas los abandonan y otros llegan, la comuna mantiene un recuento de 2,020 albergados.

Martha Banegas, titular de la Gerencia de Desarrollo Humano, explicó que están realizando un recorrido para comprobar con exactitud cuántos capitalinos están en los refugios.

“Mantener controlada a la gente es difícil, aún así estamos distribuyendo raciones desde el martes, nos centramos mucho en los macroalbergues”, detalló.

Pese a la distribución de kits alimentarios, la funcionaría reveló que “no hay colchonetas en todo el país” y por los momentos no hay proveedores.

Según las cifras de la Alcaldía, ayer miércoles la Policía Municipal entregó más de 500 provisiones de alimentos en diferentes albergues. La promesa es “entregar alimentos hasta que ninguna familia albergada se quede sin recibir su provisión”.

En el macroalbergue de la Villa Olímpica, sus cubículos y gimnasios, hay más de 200 albergados. Fotos: David Romero/EL HERALDO.

“Solo en el Instituto Central hay unas 150 personas, equivalentes a unas 45 familias”, dijo.

Con el paso de Iota, los Bomberos reportan que evacuaron a 100 personas y las FF AA un total de 75.

Del mismo modo, Copeco detalla que en el departamento de Francisco Morazán evacuaron a 58.

Pronóstico

Las lluvias de la tormenta tropical, según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), dejaron entre 27 a 60 milímetros durante el martes, ayer miércoles entre 30 y 50 y para hoy jueves se esperan entre 10 a 20.

Igor Girón, pronosticador de turno, expuso que las precipitaciones en la parte central serán provocadas por las bandas de nubosidad generadas por los efectos indirectos de la depresión Iota.

