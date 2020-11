Efectividad de tres vacunas contra el covid-19 despierta las esperanzas

Ricardo Sánchez Agüero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La efectividad de una vacuna más en desarrollo contra la covid-19, del 94.5 por ciento en fase tres, da una luz de esperanza para controlar la pandemia.

Se trata de la vacuna de la compañía biotecnológica Moderna de Estados Unidos, que presentó sus resultados preliminares.

El anuncio se suma al de las compañías Pfizer y BioNTech que comunicaron que la vacuna que desarrollan tiene un 90 por ciento de efectividad.

Asimismo, se había informado que la vacuna Sputnik V de Rusia tiene un 92 por ciento de efectividad.

Especialistas consultados por El HERALDO consideran que en medio de la pandemia y los dos ciclones (Eta y ahora Iota), el hecho que pueda surgir más de una opción para inmunizarse contra el virus es positivo.

El neurólogo y científico hondureño Marco Tulio Medina manifestó que es positivo porque los estudios se han hecho con diferentes tipos de poblaciones a nivel mundial.

“Da una enorme esperanza, pero hay que ser cautos en vista que estos datos tienen que ser revisados por científicos y ser publicados en revistas científicas para que la comunidad científica internacional de forma independiente revise la información”, consideró.

Añadió que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha planteado que deberá hacer estudios de no inferioridad para comparar vacunas para determinar cuál es la más segura.

“De constatarse esta información sería una forma muy efectiva de controlar la pandemia”, explicó Medina.

La OMS estima que con un 70 por ciento de efectividad en una vacuna es recomendable.

El galeno indicó que se espera que en los primeros seis meses de 2021 pueda estar disponible la vacuna para Honduras, mediante el sistema Covax, impulsado por la OMS y la Alianza para las Vacunas (Gavi).

“Son buenas noticias porque tanto la de Pfizer como la de Moderna ofrecen eficacia arriba del 90 por ciento, eso quiere decir que protegen en más de un 90 por ciento a las personas que fueron vacunadas en comparación con las que recibieron placebo”, aseguró Manuel Sierra, médico epidemiólogo.

Añadió que la ventaja con la vacuna de Moderna es que, en comparación con la Pfizer, no necesita refrigeración, por lo que facilitaría aún más la distribución. Luego se instalará un comité de expertos en vacunas para examinar de forma rigurosa toda la documentación de las fases de investigación y experimentación para verificar que sea segura y no cause efectos adversos graves a la población. Sierra dijo que para el mes de junio de 2021 tienen previsto que llegue la vacuna a Honduras.

La positividad por covid-19 todavía supera el 50 por ciento, es elevada. Honduras ya registra un total de 103,102 casos acumulados de la enfermedad, superando la barrera de los 100,000 casos.

A su vez, 2,823 personas han fallecido por el virus y 44,778 se han recuperado.