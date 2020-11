Cinco muertes violentas deja fin de semana en Tegucigalpa y San Pedro Sula

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La criminalidad no da tregua en diversos sectores del país pese a la inminente llegada del huracán Iota.

En las últimas horas se reportaron al menos cinco personas asesinadas, de las cuales tres fueron ultimadas en diferentes sectores de San Pedro Sula y dos en Tegucigalpa.

En las primeras horas de la madrugada del domingo, un hombre y una mujer fueron acribillados a balazos cerca de la pulpería Paola ubicada en uno de los pasajes de la colonia Santa Marta de San Pedro Sula.

Las víctimas se encontraban departiendo bebidas alcohólicas y de pronto llegaron dos criminales a bordo de una motocicleta, quienes sin mediar palabras empezaron a disparar.

En el lugar perdió la vida al instante Carlos Fernando Flores Jiménez, mientras que Breydis Alyidis Manueles quedó gravemente herida, por lo que los vecinos del sector la trasladaron a la sala de emergencias del Hospital Mario Catarino Rivas, donde minutos después falleció.

Personal de Medicina Forense, Ministerio Público y Dirección Policial de Investigaciones (DPI) reconocieron y levantaron los cadáveres y los ingresaron a la morgue, donde se les practicó la autopsia.

El otro crimen se registró a eso de las 3:00 AM en la 25 calle del bario Montefresco de San Pedro Sula, donde personas desconocidas terminaron con la vida de un joven a quien le dispararon en reiteradas ocasiones.

Personas que residen en el sector alertaron a las autoridades a través de una llamada al 911 de que personas desconocidas le habían quitado la vida a un hombre que vestía una camisa color negro y pantalón azul.

El cadáver de la víctima quedó tirado boca arriba en medio de la calle y presentaba heridas de arma de fuego en la cara y en la cabeza. Los criminales al cometer el hecho se dieron a la fuga.

Mientras que personal de Medicina Forense, Ministerio Público y Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron a reconocer y hacer el levantamiento del cadáver para luego trasladarlo a la morgue, donde se le practicó la autopsia.

En la capital

Mientras que en Tegucigalpa, en horas de la noche del sábado, dos personas perdieron la vida a balazos en diferentes sectores.

Uno de los crímenes se produjo en el sector Altos de Los Pinos, en las cercanías del sector 4 de la colonia Villanueva, donde personas no identificadas le quitaron la vida a Selvin Renieri Ortez, de 33 años de edad.

El cuerpo quedó tirado boca abajo en una cuneta y los vecinos comentaron que no residía en el lugar. Se desconocen las causas por la que le quitaron la vida.

Mientras que en la colonia Las Hadas de Comayagüela un hombre no identificado fue abatido a balazos. Miembros de la Cruz Roja Hondureña llegaron al lugar, pero la víctima ya no presentaba signos vitales.