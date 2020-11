Kylie Jenner lanza línea de cosméticos en colaboración con el Grinch

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Kylie Jenner sorprendió a sus seguidores al anunciar que su quinta colección anual de colaboraciones de Kylie Cosmetics será con el Grinch.



La magnate compartió todos los nuevos productos de Dr. Seuss en su historia de Instagram el viernes 13 de noviembre e incluso usó un guante verde difuso para meterse en el personaje mientras desempaquetaba.



La inusual colaboración se lanzarán el 19 de noviembre y parece tener muy emocionada a la menor del clan Kardashian- Jenner.

Nuevos productos

La línea incluyen un juego de lápiz labial, un juego de labios, una paleta de sombras de ojos, un juego de barras de sombras, un resaltador, un rubor y un kyliner verde oliva.



Todos los paquetes contienen diseños e imágenes referentes al odiado personaje de la Navidad.

La paleta de sombras prensada de Kylie presenta varios tonos púrpuras mezclados con brillo plateado y verde, con nombres como Dah Who Doraze, Last Can of Who-Hash, Ur a Mean One, Jing-Jinglers, Who-Pudding y Heart 2 Sizes 2 Small.