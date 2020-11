Con sentido video Madre de Enoc Chinchilla pide justicia   

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Al borde de las lágrimas, Karina Chinchilla, madre de Enoc, envío un sentido mensaje de cumpleaños a su hijo, quien fue raptado desde el pasado 2 de diciembre de 2019.



"Se llegó tu cumpleaños amor, este es un día devastador para mí, todos los días son tremendos, pero hoy más porque hoy es un día especial porque yo te traje al mundo amor, el día que miré tu carita por primera vez", inicia el mensaje la acongajada madre.



Enoc lleva 11 meses desaparecido luego de un misterioso rapto que se registró el pasado 2 de diciembre de 2019.

"No pierdo las esperanzas amor de que te voy a volver a mirar, de que te voy a volver a abrazar y ese día será como volverte a traer al mundo", continúa diciendo Karina en el clip que publicó en la página de Facebook "Encontremos a mi hijo Enoc Misael".



"Yo se que tenemos un Dios milagroso, que mira la injusticia que nos han hecho de separarnos, pero quiero que sepas que mamá no se ha rendido, que mamá sigue orando por ti, sigue luchando por ti, que toda tu familia te sigue pensando, te sigue amando".



"No se si vas a ver este video hijo pero quiero que sepas que mamá te ama con todo el corazón y que te extraña tanto, que dejé de ser yo mismo desde el momento en que no estás a mi lado", asegura Karina.



La madre del pequeño de 12 años aseveró que "solo le pido a Dios que me haga justicia, le pido a Dios que permita que regreses a mi lado. Te amamos donde sea que estés, que papa Dios te cuide y guarde, que le toque el corazón a esas personas que te tienen y que te devuelvan".

"Mamita te espera con los brazos abiertos, que Dios bendiga tu vida hijo, que te cubra desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de tus pies, declaramos tu libertad, que tendremos victoria y que nos volveremos a ver. ¡Te extraño tanto hijo!", dijo mientras las lágrimas recorrían sus mejillas y apagaba la cámara de su teléfono.

Sin respuestas

Este próximo 2 de diciembre se cumple un año del rapto del pequeño de 13 años y fue apenas en octubre que la Policía Nacional reactivó su búsqueda.



Las autoridades nacionales aún no logran encontrar respuestas de su misterioso rapto ocurrido cuando el menor viajó desde España hasta su tierra natal para convivir con su familia paterna.

De acuerdo a la información de la Policía Nacional, al menos nueve equipos especializados recorren varias áreas de difícil acceso en la ciudad de Tela. Con linternas y palas, agentes del escuadrón canino -a bordo de lanchas- se internaron en las zonas para recopilar evidencias útiles para encontrar al pequeño.



Inicialmente, la exhaustiva búsqueda se realizaría durante tres días, sin embargo, ante la falta de avances decidieron prolongarla por más tiempo.



Actualmente se desconoce si las autoridades continúan su búsqueda, ya que debido a los estragos causados por Eta, los cuerpos de socorro se encuentran focalizados en ciertas zonas afectadas.