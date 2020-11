Reforzamiento seguirá para estudiantes que no fueron afectados por Eta  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Los estudiantes que no resultaron damnificados ni afectados por la tormenta Eta continuarán con su proceso de reforzamiento educativo en noviembre, diciembre y enero, según lo informó este viernes la Secretaría de Educación.



La viceministra de Educación, Gloria Menjivar, dijo que en el caso de los estudiantes que no fueron afectados por el fenómeno natural, y que en sus sectores está solo la pandemia del covid-19, se continuará con las estrategias de atención y reforzamiento educativo.



Menjivar, añadió, que en el caso de los estudiantes de educación básica y media damnificados van a ser promovidos al grado inmediato superior, independientemente si hayan logrado o no el nivel satisfactorio.

En el caso del ingreso y la reinserción educativa, en 2021 se llevarán a cabo procesos de nivelación para que cada quien se adecué y adapte de acuerdo a las circunstancias en el nivel descentralizado.



Las nivelaciones van orientadas para los estudiantes que estuvieron en esa vinculación permanente durante 2020, que tuvieron problemas de pandemia y para los que se desvincularon y los damnificados.



“En este momento como Secretaría de Educación consideramos que el ámbito educativo debe de ser pensado, definido e implementado en articulación con el ámbito formal, no formal e informal de la Educación y desde luego definir cuales son esos grandes desafíos y lecciones aprendidas que surgen de este nuevo contexto”, señaló.

Asimismo, mencionó que los compromisos que el país tiene en materia educativa, hay que revisarlos para ver cual sería la perspectiva y la proyección que tiene Honduras para lograr mejorar la calidad educativa bajo las circunstancias que ahora se tienen.