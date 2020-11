Una semana después y se ve mucho más daño por Eta en Honduras

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una semana se cumple hoy de la llegada de la tormenta tropical Eta a Honduras. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se tomaron acciones a tiempo? ¿Se podía aminorar el impacto en las muertes y pérdidas? Esas son las preguntas de miles de hondureños en este instante.



La madre naturaleza dio muchas señales de advertencia, pero las autoridades menospreciaron la fuerza del huracán Eta y hoy miles de familias sufren por la embestida del fenómeno.



Desde el lunes 2 de noviembre los expertos en meteorología advertían que el huracán Eta se acercaba a las costas de Honduras y Nicaragua, siendo catalogado como un ciclón potencialmente catastrófico.

VEA: Los 13 datos sobre el caótico paso del huracán Eta en Honduras (En imágenes)



Las olas comenzaron a incrementar en las playas de Cortés, Atlántida, Colón y Gracias a Dios, mientras que la lluvia era pertinaz y los ríos aumentaban el caudal a medida se acercaba el ciclón.



Desde la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) solo le daban seguimiento satelital a la tormenta y, a pesar de los pronósticos, nadie tuvo la iniciativa de ordenar desalojos en las zonas de influencia.



El martes 3 de noviembre, ya en categoría 4, los ríos de la zona norte y atlántica del país estaban desbordados y el huracán Eta llegaba a Nicaragua, dejando fuertes lluvias en Honduras y provocando que los 18 departamentos estuvieran en alerta roja y amarilla.

Los agricultores están haciendo estudios

en las zonas afectadas por la tormenta

tropical Eta, ya que algunos perdieron

entre el 30, 40 y hasta el 100 por

ciento de los cultivos y necesitan apoyo

de las autoridades para poder comenzar

de nuevo.





Al anochecer del miércoles 4 de noviembre ya era demasiado tarde, miles de familias estaban atrapadas en sus viviendas, el agua entró sin pedir permiso, arrasó con casas, menaje, animales domésticos, cultivos y destruyó fábricas.

ADEMÁS: Tras una semana de arduas labores, sigue el rescate de afectados por Eta



En la noche del mismo miércoles los llamados de auxilio venían de toda la zona norte de Honduras, las familias lloraban, estaban con el agua al cuello, muchos se fueron con la corriente para no ser encontrados y otros simplemente murieron ahogados y soterrados.



El jueves 5 de noviembre decenas de municipios de Cortés y de Yoro parecían enormes lagunas, la gente estaba en los techos de las casas, otros atrapados en medio de las embravecidas corrientes y comenzaron los rescates.

Zonas incomunicadas por las inundaciones son parte de la realidad que actualmente viven miles de hondureños.

Los daños

“No tenemos ropa, comida, camas ni casa, lo perdimos todo, necesitamos ayuda”, clamó ayer don José Antonio Martínez, quien junto a su familia está refugiado en un albergue de Chamelecón en San Pedro Sula, Cortés.



Ya pasaron más de tres días de las tormentas y todavía no hay un plan definido de reconstrucción y recuperación económica para Honduras, pues los productores aseguran que perdieron todo.



Según expertos, las pérdidas a nivel nacional podrían andar entre los 3,000 y 5,000 millones de dólares, es decir, entre 75,000 y 125,000 millones de lempiras, pero solo son estimaciones, no existe un dato oficial.

+¡Lágrimas y gratitud!: Hondureños agradecen a El Salvador por ayuda humanitaria (FOTOS)



Hasta la tarde del miércoles, Copeco reportaba 8 personas desaparecidas, 58 fallecidas, 547,385 familias afectadas, 2,848,091 personas afectadas, 2,027 familias evacuadas y 101,312 personas evacuadas.



También hay 435 albergues habilitados, 8,890 familias albergadas, 43,610 personas albergadas, 65 albergues cerrados y 64,141 personas rescatadas.



Las viviendas afectadas suman 19,968, las dañadas 665 y las casas destruidas 52.

En cuanto a la infraestructura, se reportaron 125 carreteras afectadas, 21 puentes destruidos y 32 dañados, tres cajas puente destruidas y 12 dañadas, además se mantienen 68 comunidades incomunicadas, igual que 11,644 familias y 102,936 personas que no pueden salir de sus comunidades.

Las carreteras del país están destruidas y miles de familias se encuentran incomunicadas, a la espera de una solución del Estado.



Los departamentos más afectados por el paso de Eta por Honduras son Cortés, Yoro, Atlántida, Colón, Santa Bárbara, Gracias a Dios, El Paraíso y Olancho.



La capitán Eny Vega, portavoz de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), informó a EL HERALDO que equipo del batallón de ingenieros, con la municipalidad y Copeco, el miércoles trabajaban en la limpieza del sector de La Lima, Cortés. Detalló que algunas familias están regresando a sus viviendas para ver qué pueden rescatar, pero muchas permanecen en los bulevares donde han instalado carpas y a ellos se les está brindando asistencia médica y entrega de insumos.

+¡Dispuestos a ofrendar su vida por Honduras! Imágenes de nuestros héroes afrontando el desastre Eta



Vega aseguró que el miércoles continuó la entrega de alimentos e insumos a las zonas que están incomunicadas con equipos de la Fuerza Aérea de Hondureña (FAH), con la Fuerza Naval de Honduras (FNH) y equipos en tierra.



Hasta el momento se desconoce cuándo se podrá volver a la normalidad, aunque no todo será igual.



Cientos de personas están en lugares inhóspitos, donde no hay señal telefónica y se asegura que comunidades enteras fueron devastadas por el fenómeno natural.



En tanto, la solidaridad de los hondureños no se ha hecho esperar y miles de donaciones están llegado a las zonas afectadas, igual lo han hecho países amigos como El Salvador, Colombia, Guatemala, Estados Unidos y de otras naciones.