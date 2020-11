Bombero héroe de Eta recibe trabajo permanente y seguirá salvando vidas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- EL HERALDO dio a conocer la historia de José Mario Alemán Gómez un joven ejemplo de heroísmo, amor a su patria y espirítu de servicio.

Durante estos días difíciles que atraviesa el país, Gómez ha estado frente a la batalla de la nueva crisis humanitaria que nos dejó el huracán Eta y luego que destacaramos en nuestra portada su historia, las buenas noticias llegaron para este ciudadano.

"Bienvenido al nuevo estatus de bombero permanente", fueron las palabra del presidente Juan Orlando Hernández al joven apagafuego voluntario que se hizo viral tras poner su vida en riesgo para salvar a decenas de hondureños que estaban en peligro tras el paso de esta caótica tormenta.



La buena noticia para Alemán Gómez surge solo horas después de que EL HERALDO contara su historia de servicio y sus sueños para seguir estudiando y convertirse en un ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Desde que inició la evacuación de víctimas por la tormenta Eta en la zona norte del país, el joven apasionado por ayudar no dudo en acompañar a su compañeros sin saber que su vida cambiaría de la noche a la mañana, no por la foto que se hizo viral, sino por su motivación para salvar vidas.



En una comunicación con este rotativo, José Mario narró sus intenciones de obtener una plaza en la benemérita institución, donde se graduó en el 2019, sin embargo, el covid le truncó sus sueños, pero no sus ganas de seguir ayudando sin esperara nada a cambio.

Hoy, la vida le sonrió y el encargado de dar a conocer la noticia fue el mismo presidente de Honduras, quien se comunicó con él para darle la bienvenida a los Bomberos.



"Yo quería felicitarlo... y darle la bienvenida al nuevo estatus de bombero permanente. Me alegra saber que es un hondureño, orgulloso, comprometido, un héroe", expresó el mandatario.



El joven de 20 años, originario del Distrito Central, de la colonia El Pedregal, desde hoy comenzará a ver su sueño realidad; un sueño que buscó desde los 13 años, cuando ingresó a la institución ¡Felicidades!

