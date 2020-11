Gobierno al Cohep: "Creación de la Secretaría de Transparencia ha sido consensuada"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) renunciara a participar en la nueva Secretaría de Transparencia por considerarla una duplicidad, el gobierno reaccionó con un comunicado donde asegura que ese ente, a través de uno de sus representantes, estuvo de acuerdo en la creación del nuevo organismo.



"La creación de la Secretaría de Transparencia ha sido consensuada y trabajada con diversos sectores... entre ellos el Cohep quien designó en todo momento a su representante y manifestó en nombre de este gremio, su anuencia a la creación de esta instancia de transparencia", señala el gobierno a través de un comunicado.

Asimismo, aseveró que el ente no supone duplicidad, ya que las funciones asignadas a este organismo "son esencialmente diferentes a las asignadas tanto al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) como al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), así como su ámbito de competencia".



Seguidamente aseguró que entre las competencia de la entidad que liderará María Andrea Matamoros, tiene como función principal impulsar ante el Congreso Nacional la Ley de Cumplimiento de empresas que contratan con el Estado, para evitar "el monopolio de hecho y la participación de familiares o empleados en los procesos de licitación de obras o servicios públicos.



De igualmente, remarcó que no quiere creer que "la oposición del Cohep a la creación de la Secretaría de Transparencia sea para mantener el estatus quo de un sistema de falta de controles a la participación de los privados de licitación pública que siempre ha privilegiado a los mismos grupos económicos y de familia.

