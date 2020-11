El PNUD, la Cepal y el BID ayudan a cuantificar daños provocados por Eta

Yony Bustillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Hasta el momento todo es incierto, las autoridades no tienen certeza de cuánto representan las pérdidas después del paso devastador de la tormenta tropical Eta por Honduras.

Las grandes empresas de la zona norte y atlántica del país que daban los primeros pasos para reactivar sus actividades frenadas por el covid-19 se vieron obligadas a retroceder.

Muchas están anegadas, con maquinaria en mal estado y sin logística para comenzar de nuevo.

Lo mismo están sufriendo las micro y pequeñas empresas, así como los negocios con los que sobrevivían miles de familias antes de la tempestad.

Según expertos en economía, al menos unos 100,000 empleos se perderán por las inundaciones y la pandemia.

Marco Midence, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), indicó a EL HERALDO que hasta el momento no han concluido el proceso de identificación de valoración de daños y pérdidas para la economía.

“Hemos estado en coordinación con el Sistema de Naciones Unidas y con la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) para que nos apoyen en la evaluación de daños y pérdidas”.

Bajo este proceso dijo que el martes sostuvieron reuniones con personal de la Cepal, expertos de Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para poder cuantificar los daños y las pérdidas.

Midence aseguró que esto servirá para la construcción de un plan de reactivación y reconstrucción nacional.

L 1,200 millones de organismos multilaterales y donaciones utiliza el gobierno.

Actualmente están enfocando esfuerzos en ayuda humanitaria para salvaguardar la vida de las personas, así como acciones para el proceso de rehabilitación de los servicios básicos.

De momento se ha construido una hoja de ruta que define la identificación y evaluación de daños y pérdidas, acciones de atención a la emergencia y un Plan de Reactivación y Reconstrucción Nacional.

Todo esto implica la gestión de recursos de una forma coordinada y estratégica con apoyo nacional e internacional.

El funcionario afirmó que ya se tiene una estrategia clara y definida de las medidas adecuadas para enfrentar los efectos devastadores de la tormenta tropical Eta, agravados por el impacto de la pandemia de covid-19.

Lo primero que ha hecho el gobierno es identificar recursos dentro del presupuesto nacional y realizar gestiones de donaciones, principalmente para ayuda humanitaria y rehabilitación de paso en las zonas más afectadas.

Con los cooperantes internacionales se busca la movilización de recursos como ser donaciones, hacer reorientación de proyectos y utilización de instrumentos de financiamiento para el proceso de reconstrucción nacional.

Todos esto deberá estar enmarcado dentro de las capacidades del Estado para adquirir nuevas obligaciones.

Consultado sobre si es necesario contraer más deuda, respondió que “en este momento nos encontramos dimensionando los daños y pérdidas, a fin de determinar las necesidades de recursos, estamos explorando las diferentes alternativas y mecanismos de movilización de recursos para estar listos al proceso de reactivación y recuperación económica y tomar las mejores decisiones responsablemente”.

Inversión

Hasta el martes se tenía previsto una inversión de 230 millones del tesoro nacional y 1,200 millones de lempiras reorientados de los organismos multilaterales y donaciones.

Estos 1,200 millones van a ser dirigidos al tema de rehabilitación, como la reparación de la red vial pavimentada y no pavimentada, rehabilitación de puentes, reparación de edificaciones y de viviendas.

Pese a que ya se están ejecutando los recursos no se han puesto en marcha los mecanismos de transparencia necesarios para que la sociedad civil pueda monitorear el manejo de los fondos.

Luis Guifarro, presidente del Colegio de Economistas de Honduras (CEH), dijo a EL HERALDO que tanto Eta como la pandemia de covid-19 representan una situación muy adversa para la economía de Honduras.

Ambas situaciones pueden representar una caída en la economía por el orden de unos 15 puntos en el Producto Interno Bruto (PIB) y cada punto equivale a 6,300 millones de lempiras.

“Esto es bastante dramático porque significaría pérdida de la calidad de vida, incremento de la pobreza y la extrema pobreza -esta última- son las personas que viven con menos de un dólar al día”, lamentó.

La proyección es que la pobreza llegue a un 65 por ciento y la pobreza extrema en más de un 52 o 54 por ciento.

Para el economista se necesitan en este momento entre 2,500 y 4,000 millones de dólares para recuperar la economía del país.

El problema es que hasta el momento no se ve voluntad política por parte del gobierno, se necesita generar políticas públicas serias como reestructurar el presupuesto del 2021, no se ha pensado en reducir la masa salarial pública, no hay políticas para combatir la evasión fiscal ni para captar más recursos.

Sobre el apoyo que están solicitando a la Cepal, Guifarro indicó que este es un organismo técnico que se apoya fundamentalmente en las estadísticas que generan los países, por lo cual Honduras debe generar una estadística objetiva y confiable, pero eso requiere de recursos y Honduras no los tiene.