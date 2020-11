Cohep afirma que no participará en la nueva Secretaría de Transparencia ¿Por qué?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) anunció este lunes que no participará en la integración del Consejo Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas dentro de la nueva Secretaría de Transparencia que recién creó el gobierno de Honduras.



La empresa privada citó el segundo párrafo del artículo 3 de la Ley General de la Administración Pública, que no permite duplicidad de instituciones ya existentes para negarse a integrar el ente que se menciona en el artículo 10 del PCM-111-2020.

“No deben crearse nuevos organismos de la Administración Central o Instituciones Descentralizadas que impliquen duplicación de otros ya existentes, si coetáneamente no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos”, se lee textual en la Ley de la Administración Pública.



El Cohep es del criterio que la creación de la Secretaría de Transparencia "no abona al fortalecimiento institucional en el combate a la corrupción y fomento de la transparencia".



Y advierte que lo anterior debilita "la institucionalidad ya existente al dispersar las funciones y obligaciones en esa materia, por lo que como representantes del Sector Privado hondureño, desde ya manifestamos que no participaremos en la integración del Consejo Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas que se crea en el artículo 10 del PCM-111-2020".



Los empresarios instan al gobierno a enfocarse en la pandemia del covid-19 y los desastres dejados por la tormenta Eta y "no generar mayor burocracia en un país pequeño y pobre, por lo que los recursos de esta nueva institución deben ser destinados a reactivar la economía de los hondureños".

