Tormenta Eta: Angustia en incansable búsqueda de familiares

Silvia Yamileth Pérez

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- -¿Dónde están? ¿Los ha visto? ¡Ayúdenme a encontrarlo!...

Sus familiares los buscan entre el lodillo, en los albergues y en las interminables listas de personas evacuadas que circulan en las redes sociales.

Eta ya no está en el territorio hondureño, pero su estela de dolor y profunda desesperación es cada vez más devastadora.

Cientos de personas no saben el paradero de sus familiares.

Hay zozobra, hay miedo entre centenares de compatriotas que no saben si un hijo, una madre o familias completas se encuentran bien o si fueron víctimas del funesto paso del fenómeno.

El último contacto que tuvieron con sus parientes y amigos fue a través de una llamada hace dos o tres días, pero ahora cada intento de llamada solo conduce al buzón de voz y los mensajes por WhatsApp no llegan a su destino.

Nadie los ha visto, pero sus familiares y amigos guardan la fe de encontrarlos con vida, pues quizá la carga del teléfono se agotó o los sistemas de comunicación colapsaron. Quizá.

3 o 4 días tienen varias personas de no saber sobre sus familiares.

Las redes sociales y los medios de comunicación han sido saturados de fotografías de personas que no se conoce su paradero.

“Desde el miércoles en la mañana mi hermana (Maura Iveth Acenso) comunicó que quedó atrapada en la colonia Nuevo San Juan (La Lima), nos dijo que estaba a la espera de que un helicóptero la llegara a rescatar, no hemos sabido nada más de ella. Ya fuimos a los albergues y no está. Ella nos llamó llorando, estamos desesperados”, contó a EL HERALDO Ángeles Acenso, hermana de la joven desaparecida.

También se ha comenzado a compartir el nombre de las personas que se encuentran en albergues oficiales o han sido hospedados en albergues solidarios.

Los listados se comparten por medio de documentos en línea, en imágenes y hasta en fotografías de las hojas en las que se han apuntado con puño y letra.

Jesús Puerto, de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales de Honduras (Copeco) en la zona norte, explicó que todavía no hay una estimación de personas que puedan encontrarse bajo la condición de desaparecidos y se encuentran en proceso de identificación.

“En redes sociales, vemos personas que están subiendo fotos de sus familiares, que desconocen si cayeron al agua, no tienen contacto con ellos, pero hay incertidumbre, por ello no tenemos una cantidad”, explicó Puerto.

En tanto, María Rivera desde el martes en la noche no encuentra a cuatro integrantes de su familia que viven en la primera etapa de San Juan La Lima.

“Le he dado vueltas a Facebook, pero no los encontramos, nadie nos ha ayudado, no hemos podido entrar a buscarlos a San Juan”, lamentó Rivera.