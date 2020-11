Ernahi Pineda: "Sentí temor pero las 14 personas que intentaba rescatar me dieron fuerza"

El Aspirante a Policía Ernahi Pineda junto a cuatro compañeros más, no dudaron en cruzar el río para ayudar a los ciudadanos que no podían pasar.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-"Sentí temor de ser arrastrado por la corriente pero las 14 personas que estaban del otro lado me dieron fuerza para continuar", dijo el Aspirante a Policía Ernahi Pineda, luego que su acción de rescate quedara captada en imágenes donde se le ve luchando contra una embravecida corriente.



En el barrio El Junquillo del municipio de Santa Bárbara, mientras las fuertes lluvias desprendidas del fenómeno natural Eta hacían crecer el río Cececapa, 14 personas se encontraban atrapadas y asustadas al no poder salir de la zona de riesgo.

Agentes policiales junto con bomberos iniciaron el rescate de dichas personas haciendo uso de un lazo como único medio para salvaguardar la vida de los afectados debido a la premura.

El aspirante a Policía Ernahi Pineda junto a cuatro compañeros más, no dudaron en cruzar el río para ayudar a los ciudadanos que no podían pasar; aun cuando la vida de los funcionarios estaba en peligro no les importó con tal de lograr su objetivo.



"No pensé en el riesgo que yo corría, al ver las personas asustadas y gritando, agarré más fuerzas y crucé el río para ayudarles; fue una experiencia peligrosa pero muy bonita", expresó Pineda.

Asimismo, el estudiante de la Promoción 103 del Instituto Técnico Policial quien apenas tiene 11 meses de haber ingresado a la institución policial, indico que nunca había hecho algo así, pero que si volviera a nacer lo volvería a hacer.



"A mi familia les digo que estoy bien gracias a Dios y que los amo mucho, este es el inicio muchas cosas a favor de Honduras; compañeros, sigamos haciendo nuestro trabajo, no importa si tenemos que poner en riesgo nuestra vida, Honduras nos necesita", aseveró con mucha actitud Pineda.

Estos héroes pusieron en riesgo sus vidas para ayudar a hondureños atrapados por las lluvias.







