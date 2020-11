Biden pide paciencia a sus electores: "mantengan la fe, porque vamos a ganar"

DELAWARE, ESTADOS UNIDOS.- El candidato presidencial demócrata Joe Biden llamó a sus electores a tener paciencia y esperar hasta el último momento para conocer los resultados del proceso electoral en Estados Unidos.



"Estoy aquí para decirle que creemos que vamos camino a la victoria en estas elecciones,

lo sabíamos por el voto sin precedentes. Va a tomar tiempo, hay que tener paciencia, será hasta que sea contada cada boleta que se sabrá el resultado", apuntó el demócrata.

Acompañado de su esposa, Biden llegó hasta su sede en Wilmington, Delaware, para dirigir un breve discurso a sus seguidores que se han agrupado a la espera de la declaratoria de quien es el nuevo presidente de los Estados Unidos.

LEA: En Estados Unidos la fe no solo mueve montañas, también pone presidentes

"Nos sentimos bien, estamos optimistas, nos sentimos confortables", aseguró el político, quien además ha sido vicepresidente en el gobierno Obama.



En su mensaje a los presentes Biden comentó, mientras levantaba su mano para saludar, que "sabíamos que esto iba a ser largo, pero vamos camino a la victoria". Además recordó que "no depende de mi, ni de Donald Trump decir quien ha ganado las elecciones sino al pueblo, pero nos sentimos confiados".

El candidato también aprovechó el momento para agradecer a todos por salir a votar y a su equipo "hicieron un gran trabajo, estoy agradecido con todos los que me hay ayudado, gracias", dijo.



Vea además: Resultados en tiempo real de las elecciones en Estados Unidos



Con el propósito de calmar los ánimos de los electores, el candidato agregó que esto no se acabará hasta que cada voto haya sido contado.



"No podemos conocer resultados sino hasta mañana por la mañana, pero tengo buenas sensaciones2, repitió en varias ocasiones.



Antes de bajar del estrado expresó que "cuando voy a la casa de mi abuelo me dicen Joe ten fe, mi madre igual me lo dice y yo se los digo ustedes, tengan fe".

De interés: ¿En qué consiste el apoyo de la comunidad evangélica a Trump?