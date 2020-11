Los temas primordiales para los hispanos que le dan la ventaja a Joe Biden

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Temas con el manejo de la pandemia del covid-19, las mujeres, el aborto y la economía son fundamentales para los hispanos al momento de elegir un presidente.

Para muchas personas de origen hispano, especialmente los jóvenes, el tratamiento de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en estos temas lo pone en desventaja frente al demócrata Joe Biden.

Una de las causas, según los expertos, es que los latinos ya conocen la gestión del mandatario republicano y no les ha parecido favorable.

La encuesta de Pew Reaserch Center menciona que los latinos sienten más confianza en Biden cuando se trata de cinco temas en específico: el impacto de la salud pública por el coronavirus, la economía de Estados Unidos, la efectividad de la justicia y tomar buenas decisiones sobre la política extranjera.

Los datos de la encuesta arrojan que siete de cada 10 hispanos dicen que tienen algo o mucha confianza en el candidato demócrata para tratar temas relacionados al sistema de salud, pero los resultados se centran más en el tema de la pandemia.

Estados Unidos es uno de los países con más muertes por el nuevo coronavirus. Con más de 238 mil fallecidos, muchos de los hispanos creen que Trump no ha hecho lo suficiente para afrontar el virus, solo tres de cada 10 creen que sus esfuerzos han tenido resultados positivos.

Otro tema fundamental es la economía. Las encuestas mencionan que 66% de los latinos tienen confianza en Biden sobre las decisiones en materia económica, mientras que el 44% está a favor de Donald Trump. Esta es la calificación más alta que recibe Trump respecto a los cinco temas.

De acuerdo con Miguel Cálix, abogado y analista, los hispanos interesados en estos temas son los que forman parte de la segunda, tercera y hasta cuarta generación, pues para ellos la prioridad es su beneficio en temas de la agenda diaria y no necesariamente la migración.

Al hablar de la política extranjera, los hispanos también sienten más favoritismo hacia Biden, pues de cada 10 encuestados siete dijeron que consideran que el candidato demócrata tomaría buenas decisiones sobre este tema, todo lo contrario a Trump que entre dos lo aprueban.

A finales de junio, la simpatía hacia el candidato republicano hacia estos temas era del 38% pero cayó ocho puntos a octubre.

Los datos de la encuesta corresponden al 30 de octubre, la fecha más cercana al proceso electoral.

El último tema, pero no el menos importante, está relacionado con el sistema de justicia y la aplicación de la misma. Parece que los casi cuatro años en los que Trump ha estado en la presidencia no han sido bien evaluados por los latinos, pues el 63% no está a favor de las medidas para hacer justicia en esa nación.

Solo el 37% muestra conformidad con el polémico candidato republicano. En el caso de Biden, la cifra pasó de 58 a 68%, es decir 10 puntos más de junio a octubre.

Los datos pueden haber cambiado en los últimos días, pero lo que sí queda claro es que estos temas fueron fundamentales para que el 13% de los hispanos aptos para votar pudieran elegir entre Trump o Biden.

