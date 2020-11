Cómo preparar un kit de emergencia y otras medidas ante la llegada del huracán Eta

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ante el pronóstico de las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) de que el huracán Eta impacte con mayor fuerza el territorio nacional en las próximas horas y además, debido al daño que ya ocasionan las lluvias y vientos en litoral atlántico y zona norte de Honduras, es necesario tomar todas las medidas de prevención recomendadas.



Actualmente todo el territorio nacional permanece bajo alerta, por lo que la población debe tener un mayor cuidado y estar preparada en caso de tener que evacuar sus viviendas de forma urgente.



Por eso, en EL HERALDO le decimos cómo armar un kit casero de emergencia y qué medidas tomar dentro del hogar para poder afrontar este fenómeno natural:

1. Kit de emergencia

Prepare un bolso o mochila que pueda cargar fácilmente en caso de tener que salir de su hogar, asegúrese que esta tenga los cierres en buen estado, pues en caso de tener que correr o nadar, evitará que sus pertenencias se caigan.



Una vez teniendo el bolso correcto introduzca en él implementos de uso personal como papel higiénico, gel desinfectante, toallas, algunos medicamentos básicos y mascarillas.



Incluya algunos alimentos no perecederos como comidas enlatadas, chocolates, galletas y agua embotellada.

Una linterna con pilas cargadas y de repuesto tampoco puede faltar, además de un silbato, un radio portátil, una navaja multiusos y su celular cargado y con su respectivo cargador a la mano.



Si aún tiene algo de espacio asegúrese de llevar una manta, un abrigo y ropa interior. Por otra parte, también se recomienda guardar dentro de una bolsa hermética sus documentos personales y otros papeles de relevancia para usted y su familia.



Esta maleta no debería exceder los 8 kilos de peso, y podría salvarle la vida por al menos 24 horas en caso de quedarse incomunicado o tener que acudir a un albergue.

2. Mascotas

Si tiene una o más mascotas asegúrese de tener a mano su correa y respectiva placa en la que esté inscrito su nombre y contacto, además de su jaula o casita portable y lógicamente abrigo y alimentos también para ellos.

3. Precaución dentro de casa

Otra de las medidas recomendables es asegurarse de guardar sus fotografías, documentos y trabajos importantes en la nube, pues no se sabe si sus dispositivos electrónicos logren sobrevivir al embate natural. ¡Es mejor prevenir!



Cargue todos sus aparatos, en caso de necesitar evacuar su hogar no querrá estar totalmente incomunicado, además, el azote del huracán puede causar interrupciones eléctricas prolongadas.



Si tiene dinero ahorrado asegúrese de tener a mano también dinero en efectivo, pues es más práctico en casos de emergencia y además en muchos comercios no se reciben pagos electrónicos.

Cargue su tanque de combustible porque además de que podrá movilizarse en caso de emergencia, este suele ser uno de los primeros productos en agotarse durante una situación similar.



Reserve agua en recipientes, ya que con las lluvias, inundaciones, posibles deslizamientos y demás efectos del huracán, muchas tuberías podrían romperse y por ende, varias comunidades podrían perder el servicio por algún tiempo.

Una vez cumplidas todas estas medidas no olvide estar pendiente de las noticias y nuevas disposiciones de las autoridades, revisar su entorno para detectar cualquier riesgo y comunicarse con los números de emergencia en caso de necesitar ayuda.

