Galilea Montijo devastada por muerte de Magda Rodríguez: "Pensé que había soñado"  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Visiblemente afectada y sumida en un profundo dolor apareció Galilea Montijo luego de la muerte de la productora del programa "Hoy", Magda Rodríguez.



"Sigo sorprendida con la noticia. Hoy me levanté y pensé que había soñado, al igual que muchos de ustedes... Y rapidísimo, no tengo palabras. No tengo palabras muchachos”, dijo ahogada en llanto la guapa conductora del programa, quien era muy amiga de Magda.

“Qué día tan difícil para todos nosotros, para ustedes, que tienen que dar la cara el día de hoy. Me hubiera encantado estar ahí con todos ustedes", dijo. Galilea permanece aislada porque hace unos días estuvo cerca de una persona que dio positivo a covid-19.



Agregó que “Magda era sonrisa. Estaba recordando... desde el día que la conocí, y no sé en qué momento fue, que hicimos como un clic. Ella desde el principio me dijo ‘No sabes las ganas que tenía de trabajar contigo’. Hoy estaba recordando eso, y yo me reflejaba mucho en Magda. Yo decía, ¿por qué tenía tanta compatibilidad? Esas ganas de vivir, de festejar, esas ganas de fiesta, de ser tú, de ser tan directa”.

“Era tan francota, tan frontal, tan risueña, que le resbalaba todo. Entonces, yo me reflejaba mucho en ella. Hicimos tanto clic que eso me permitió bromear tanto con ella. Siempre te escuchaba con una sonrisa”, añadió.



Magda falleció el pasado 1 de noviembre debido a causas naturales, según informaron sus familiares y la empresa donde laboró por muchos años.

