Olimpia jugará en Estados Unidos contra Montreal el partido de la Liga de Campeones

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Olimpia y Montreal jugarán en una cancha neutral de Estados Unidos el partido de vuelta de la Liga de Campeones de equipos de la Concacaf-2020, luego de que el campeonato se haya vistó interrumpida por la pandemia de coronavirus.



El campeonato se completará en una sede única en Estados Unidos el mes próximo, informó el lunes la Concacaf.

El torneo de clubes de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe se jugará del 15 al 22 de diciembre en una sede aún por determinar en Estados Unidos.



La decisión de la Concacaf replica la estrategia utilizada por el fútbol europeo a principios de este año cuando la Liga de Campeones de la UEFA se mudó a Portugal para los partidos decisivos.



Tres de los cuartos de final que ya jugaron partidos de ida en marzo se completarán con los duelos revancha en la sede de Estados Unidos. Los equipos visitantes de los partidos de ida se considerarán locales en la vuelta.



El resto de los cuartos de final, entre Los Angeles FC y Cruz Azul de México se disputarían como una eliminatoria de un solo partido, ya que no se jugó el duelo de ida.



Las semifinales y la final también serán a partido único, dijo la Concacaf.



El rector del fútbol de Norteamérica y el Caribe señaló que se implementarán los protocolos de seguridad para evitar contagios de covid-19 y asegurar "un ambiente seguro y altamente controlado para todos los jugadores, entrenadores, personal del equipo y oficiales que participan", de la competencia.

Dichos protocolos incluyen un régimen de pruebas de covid-19 de "alta frecuencia" antes y durante la competencia.

Programa de partidos:

Cuartos de final (a disputarse entre el 15 y 16 de diciembre, puntajes de partido de ida entre paréntesis cuando corresponda)



CD Olimpia (2) vs Montreal Impact (Canadá) (1)



Atlanta United (EE UU) (0) vs Club America (México) (3)



Tigres UANL (México) (1) vs New York City FC (EE UU) (0)



Los Angeles FC (EE UU) vs Cruz Azul (México)