Leónidas Rosa Bautista: Voto hispano tendrá “influencia” en las elecciones de EEUU

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El exembajador de Honduras ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Leónidas Rosa Bautista, consideró que el voto hispano influirá en los resultados electorales del 3 de noviembre en Estados Unidos.

En diálogo con EL HERALDO, el abogado dijo que los países de los cuales son procedentes los hispanos deben “tener estrategias” para que el nuevo presidente asegure un trato digno a los inmigrantes, especialmente los que no están bajo un estatus legal. Aquí la entrevista completa.



¿Tiene peso el voto hispano en Estados Unidos?



El creciente número de hispanos es una combinación de nacionalidades de América: mexicanos, centroamericanos, dominicanos, cubanos y suramericanos; seguramente representa una masa crítica de votantes que definitivamente tendrán una influencia en la votación.



¿Por qué partido se inclinan más los hispanos?



Los datos sobre su votación en una sola dirección es indescifrable, pues siguen más bien tendencias en cada estado.



¿Quiénes son los que pueden votar?



Solo votan los que han regularizado su estatus migratorio y eso cambia su perspectiva con aquellos millones que aún no lo logran y están bajo estatutos temporales y expuestos a ser deportados o esperando una regulación que les dé una situación más humana, estos no votan.



¿Qué ocurre con los que no son aptos para votar?



Debe ser nuestra preocupación para que se les respete sus derechos humanos y, en ese caso, son los gobiernos quienes deben tener estrategias para que cualquiera que sea electo presidente asegure un trato digno a nuestros connacionales.



¿Qué deben hacer los países de donde son originarios los hispanos para protegerlos?



Encontrar internamente la ruta del desarrollo y del progreso en unidad y diálogo interno, fortalecimiento de instituciones y lucha contra la corrupción, las drogas, respeto a los derechos humanos, medio ambiente y presentar a EUA propuestas multipartidarias de colaboración y cooperación.

+Elecciones EEUU: ¿Cómo sería una presidencia de Joe Biden?