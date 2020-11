“El tratamiento de la pandemia será decisivo en las elecciones”: Mari Carmen Aponte

Fernando Maldonado

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La exsubsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Mari Carmen Aponte, analizó el alcance del proceso electoral en Estados Unidos y el impacto que tendrá en el Triángulo Norte de Centroamérica.

Aponte, quien también fue embajadora de EE UU en El Salvador, aseveró que el tratamiento de la pandemia del covid-19 de parte de Donald Trump será determinante en el resultado de los comicios.

A continuación la entrevista exclusiva concedida por Aponte a EL HERALDO y GOTv.

¿Qué tan determinante será en las elecciones el manejo de la pandemia del covid-19 de parte de Trump?

Muy buena pregunta. Yo creo que va a ser la consideración número uno de los ciudadanos al votar. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Cuándo se hizo? ¿Hizo algo para evitar que este virus se fuera de control? Hemos visto a través de la campaña que sí sabía lo letal que era porque dijo que se transmitía a través del aire y eso no le va a ayudar porque nuestras vidas han cambiado totalmente por este virus, ha afectado la actividad económica. Sin lugar a dudas si Trump pierde las elecciones, las pierde por el covid.

¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta la región del Triángulo Norte de Centroamérica?

Los problemas del Triángulo Norte de Centroamérica se revuelven mucho con los temas de seguridad ciudadana, el problema de poder garantizar a sus ciudadanos una vida fuera y libre del crimen. También hay problemas de la fragilidad de la institucionalidad. Esos problemas, en muchas ocasiones causados por la corrupción, que es una cosa que en ningún país favorece. Cuando la corrupción es sistémica y está bastante profunda dentro del estado, pues entonces sí se convierte en un problema. Hay otros problemas del estado de derecho, la fragilidad de la democracia, porque queremos democracias fuertes y firmes y que toleren disensión.

¿Cuál de los dos candidatos respaldará el combate a la violencia en la región centroamericana?

El tema de la violencia es un tema muy importante, especialmente cuando tiene que ver con las drogas, porque esas drogas no solo impactan el camino sino en el mercado último que en realidad es Estados Unidos. Tanto el presidente Trump y el vicepresidente en mayor grado de esta parte. Yo creo que el presidente Trump lo que pasa es que ha estado bien enfocado en el tema de la migración como un tema político. El tema de la violencia y el crimen que sale a raíz de las drogas no es un tema del que hable mucho, Biden habla más de esos problemas. Bajo una presidencia de Biden vamos a ver un nuevo enfoque, porque eso es una de las causas de la migración.

¿Cómo pueden los demócratas respaldar el fortalecimiento a la institucionalidad?

Cuando yo estaba en El Salvador, estos problemas los vimos en el Triángulo Norte y el vicepresidente Joe Biden, que dio por lo menos ocho viajes al área, siempre se preocupaba por esto, por que lo problemas criminales son problemas que salpican a otros países. Biden siempre estuvo pendiente en estos desde que estaba en el Senado. Estos problemas no son nuevos para él. De ser elegido el vicepresidente Biden, yo creo que vamos a ver un cambio de enfoque.

¿Qué acciones debe tomar una nueva administración en EE UU en relación con las caravanas migrantes que parten de Centroamérica?

A corto plazo lo que vamos a ver es un enfoque inmediato en trabajar con los gobiernos del Triángulo Norte y México para ver qué prácticas funcionan y cuáles son las mejores para evitar estas caravanas. Desde nuestro punto de vista siempre pensamos que la mejor forma de dirigirnos a estos problemas era poder ayudar a los países a mejorar la calidad de vida y la seguridad. Hay que ofrecer a las personas razones para quedarse, mejores trabajos, más seguridad, sistemas que funcionen y a eso es que va el enfoque del vicepresidente Biden de ganar las elecciones y eso se va a hacer de inmediato.

¿Cómo analiza la determinación del presidente Trump de separar a las familias migrantes?

Esa política es bien triste y a mí me desgarra porque yo creo que por lo que le sucede a esos niños eventualmente no van a tener una vida estable y van a tener siempre dudas e inseguridad. Yo creo que es algo bien cruel separar familias a propósito y lo que hemos podido ver en la administración del presidente Trump es que la separación de la familia es el fin para poder disuadir a otros para no emprender el viaje.

¿Esta elección se gana con votos ciudadanos o con votos electorales?

Yo estoy casi segura de que el voto popular va a ser abrumante y que la victoria se le dará al vicepresidente Biden, no como se dio en la derrota a la candidata Clinton. Hemos visto una participación abrumadora de ciudadanos en votación, ya hay más de 80 millones de votantes, lo que nos alegra porque dice lo importante que es esta elección para los ciudadanos.

¿Cuáles son los estados más reñidos?

Florida, Carolina del Norte, Pensilvania, Michigan, Georgia, Minnesota, Texas, Arizona, allí se van a decidir las elecciones.

¿El Senado cómo quedaría conformado?

Estoy contenta porque los demócratas van a ganar y que Biden va a tener la oportunidad de poder gobernar con su gente en la Cámara de Representantes y en el Senado.

