Honduras reporta 2,675 muertes y 98,212 contagios de covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El país continúa sumando más casos del nuevo coronavirus. Este domingo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) reportó que la cifra total ya asciende a 98,212 personas infectadas desde que comenzó la crisis sanitaria en Honduras.



El aumento se debe a que este día se realizaron 1,858 nuevas pruebas, de las cuales 808 resultaron positivas al brote y 1,050 dieron resultados negativo.

Lamentablemente el número de decesos también incrementó pues se confirmó la muerte de tres hondureños , por lo que en total, el país ha perdido a 2,675 personas por la enfermedad.

Por otra parte, el informe diario también detalló que la ocupación hospitalaria se mantiene a un nivel más bajo que hace algunos meses, pues el número de internos continúa por debajo de los 1,000. Este domingo 581 personas permanecían en las distintas salas de atención al covid-19.

En carreteras aplicarán pruebas de covid-19 a los viajeros durante Semana Morazánica

De cada hondureño que tiene planeado salir a vacacionar en este feriado morazánico depende que los contagios y las muertes por covid-19 no se disparen.



Del 4 al 8 de noviembre se suspendió la restricción de circulación de personas según el último dígito de su tarjeta de identidad. Sin embargo, eso no significa que el virus estará dormido o de vacaciones, ya que se mueve con las personas y si no se siguen las medidas de bioseguridad los contagios se van a incrementar.

EL HERALDO conoció que se hará un tamizaje en las carreteras y salidas de las ciudades, aplicando pruebas rápidas a los viajeros. Asimismo, en las terminales de buses y en los centros turísticos donde se desplacen las personas se estarán haciendo testeos para detectar la enfermedad viral.



Así lo confió Carlos Madero, coordinador general de Gobierno y del Gabinete de Reactivación Económica, quien llamó a la población que se va a desplazar a lugares turísticos a cumplir con las medidas de bioseguridad.

"En las salidas de las ciudades vamos a tener tamizajes y vamos a hacer entrega de mascarillas, igual ya tenemos mapeado todo el sistema de ambulancias del país que está listo por si alguien ocupa desplazarse hacia un centro de triaje o un hospital”, dijo.

Por su parte, Yanci López, jefa de operaciones de Copeco, manifestó a El HERALDO que se realizarán diferentes operativos para verificar que los restaurantes y centros turísticos cumplan con las medidas sanitarias.

