Sean Connery sufría demencia y "no era vida para él", dice su esposa

Micheline Roquebrune, esposa del actor Sean Connery, reveló que el legendario "007" sufría demencia.



“Al menos murió mientras dormía y fue tranquilo. Estuve con él todo el tiempo y simplemente se apagó. Es lo que él quería”, declaró la pintora a The Mail on Sunday.



Agregó que “padecía demencia y esto tuvo efectos verdaderamente negativos sobre él. Ya no era vida. No era capaz de expresarse".

Sobre su vida de pareja, manifestó que fue maravillosa. “Va a ser muy difícil sin él, lo sé. Pero esto no podía durar eternamente y se fue en paz”.

Sean Connery murió el sábado 31 de octubre rodeado de su familia en Nassau, en las Bahamas. “No estaba bien desde hace un tiempo”, confirmó su hijo Jason Connery a la BBC.



Connery fue el primer actor en encarnar el papel de James Bond, en “El satánico Dr. No” en 1962.

