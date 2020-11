Otra persona muere por intoxicación alcohólica en el barrio Medina; suman 24

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-Una persona más murió por intoxicación alcohólica en las últimas horas. Esta vez el deceso ocurrió en el barrio Medina de San Pedro Sula, zona norte de Honduras, sumando así 24 personas fallecidas en una semana.



La víctima identificada solo por el alias "Bin Laden" era un enfermo alcohólico que vivía en las calles, según vecinos de ese sector.

LEA: ¿Qué ingirieron las personas intoxicadas en Cortés, según análisis forenses?



Agentes de Medicina Forense realizaron el levantamiento del cadáver que quedó tirado en plena vía pública en horas de la madrugada del domingo.



De acuerdo con las hipótesis de las autoridades, "Bin Laden" también murió por intoxicación alcohólica tras ingerir licor adulterado.

ADEMÁS: Vecinos denuncian que sigue venta de guaro adulterado



En una semana se han registrado 24 muertes por el consumo del letal aguardiente; la mayoría de los decesos se registraron en la zona norte del país.



Estos son los nombres de las víctimas de la intoxicación alcohólica:

1. Jorge Sánchez (68)

2. Wilfredo Cabrera (49)

3. Neptalí Laínez (43)

4. Carlos Martínez (36)

5. Arnold Ventura (35)

6. Nelson Villeda (32)

7. Rigoberto Díaz (34)

8. Óscar Cardona (36)

9. Reina García (45)

10. José Milla (68)

11. Lucas Bustillo (69)

12. Juan Iraheta (41)

13. Pablo Villanueva (34)

14. No identificado (23)

15. No identificado

16. No identificado

17. José Reyes (20)

18. "Tito"

19. Wilson García

20. Elio Bueso (60)

21. No identificado

22. No identificado

23. Francisco Yánez (53)

24. Alias "Bin Laden"