Tres personas más mueren por alcohol adulterado en Honduras; cifra sube a 23

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-Tres nuevas muertes se registraron en las últimas horas por ingerir alcohol adulterado, sumando así 23 decesos por intoxicación en Honduras.



Este sábado dos personas más perdieron la vida en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés. Además en Danlí, El Paraíso, otra persona fue hallada sin vida.



El primer deceso se registró en la tercera avenida, entre la 10 y 11 calle, en el barrio Lempira de San Pedro Sula, alrededor de las 8:30 de la mañana.

El segundo caso fue reportado bajo el puente de la primera calle, en la avenida Juan Pablo II, de la ciudad industrial. Cerca del cadáver habían varias botellas de distintos licores. Hasta el momento, ambas víctimas permanecen como desconocidas.



Por otra parte, en el barrio Pueblo Nuevo, de la ciudad de Danlí, en el interior de un puesto de verduras fue encontrado el cuerpo sin vida de Francisco Yánez (53).

De acuerdo con el informe, el hombre también falleció por intoxicación alcohólica, pero se desconoce si tomó del Dominó falsificado.



El Ministerio Público sigue investigando la procedencia de este alcohol adulterado que le ha quitado la vida a más de una veintena de hondureños en menos de una semana.



Las víctimas de intoxicación alcohólica hasta este sábado 31 de octubre:

1. Jorge Sánchez (68)

2. Wilfredo Cabrera (49)

3. Neptalí Laínez (43)

4. Carlos Martínez (36)

5. Arnold Ventura (35)

6. Nelson Villeda (32)

7. Rigoberto Díaz (34)

8. Óscar Cardona (36)

9. Reina García (45)

10. José Milla (68)

11. Lucas Bustillo (69)

12. Juan Iraheta (41)

13. Pablo Villanueva (34)

14. No identificado (23)

15. No identificado

16. No identificado

17. José Reyes (20)

18. "Tito"

19. Wilson García

20. Elio Bueso (60)

21. No identificado

22. No identificado

23. Francisco Yánez (53)