Hora, canal y dónde se jugarán los clásicos de la Liga Nacional de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La octava fecha de la Liga Nacional de Honduras inicia con el clásico sampedrano entre Real España vs Marathón y se cierra con el capitalino entre Olimpia vs. Motagua.



Ambos partidos se jugarán a puertas cerradas debido a la pandemia del coronavirus que obligó a reiniciar el torneo, pero sin público en las gradas.

España vs. Marathón

El primer clásico hondureño se juega en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula, donde "La Máquina" recibirá al Monstruo Verde.



El encuentro, programado para las 7:00 de la tarde será transmitido por Telesistema Informativo (TSI), canal 3 de la corporación Televicentro.

Olimpia vs. Motagua

Por su parte, Los Leones, quienes juegan de locales, enfrentarán a Las Águilas este domingo 1 de noviembre en el Estadio Nacional de Tegucigalpa a las 4:00 de la tarde.

Este encuentro, el más atractivo de la jornada por su acercamiento en la tabla de posiciones, estará disponible por la señal de paga Tigo Sports.

Jornada completa yTV

Sábado 3:00 pm Real de Minas vs UPN Tigo Sport

Sábado 7:00 pm Honduras vs Platense Tigo Sport

Sábado 7:00 pm Real España vs Marathón TVC

Domingo 3:00 pm Real Sociedad vs Vida TDTV+

Domingo 4:00 pm Olimpia vs Motagua Tigo Sport