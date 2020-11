Empleados públicos iniciarán el feriado morazánico el miércoles 4 de noviembre  

El feriado es otorgado por los días festivos 3,12 y 21de octubre. La Secretaría de Gobernación anunció además que no se emitirá ningún comunicado oficial sobre esta decisión.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A partir del próximo miércoles 4 de noviembre comenzará el feriado morazánico para los empleados públicos.



Esta vez no será como en años anteriores cuando el gobierno otorgaba toda la semana con el fin de promover el turismo y cargaba estos días a cuenta de vacaciones.

En una escueta comunicación, la Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización, informó que el feriado morazánico comenzará a partir del día miércoles 04 de noviembre de 2020, conforme a lo prescrito en el Decreto No. 126-2020.



El documento indica que los días lunes 2 y martes 3 de noviembre, las instituciones deberán funcionar con normalidad, garantizando presencia de personal en las diferentes áreas para poder continuar atendiendo de forma efectiva a la ciudadanía en general y desarrollando los procesos institucionales correspondientes.



Por su parte, César Chirinos secretario de la Asociación de Empleados Públicos de Honduras (Andeph) confirmó a EL HERALDO esta mañana que el feriado inicia el miércoles, por lo cual los empleados públicos solo trabajarán hasta el martes y retornarán a sus labores el lunes 9 de noviembre.



Los únicos trabajadores públicos que no podrán gozar del feriado son los que están en primera línea como los de la Secretaría de Salud, de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Seguridad y Fuerzas Armadas (FF AA), entre otras.



Aquí solo se irán de vacaciones los empleados de las áreas administrativas.



El feriado es otorgado por los días festivos 3,12 y 21 de octubre. La Secretaría de Gobernación anunció además que no se emitirá ningún comunicado oficial sobre esta decisión.

